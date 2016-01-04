به گزارش خبرگزاری مهر، از جمله كارهاي ارزنده رسانه اي در دوران ۸ سال دفاع مقدس نامه نگاري آحاد مردم از دانش آموز، دانشجویان، كارمند و زنان خانه‌دار به رزمندگان بود كه موجب سرور و شادماني آنان درخط مقدم مي شد.

براساس اين سنّت ۸ ساله، جمعي از جوانان مومن انقلابي برآن شدند تا در حركتي خودجوش پويش مردمي نامه به مدافعين حرم و جوانان عراق و سوريه راه اندازي كنند.

به گفته مسئولان طرح، هدف اين پويش فضاسازي ارزش ها در جامعه و تقويت روحيه رزمندگان دلاور در جبهه مقاومت است كه بي هيچ چشم داشتي، زندگي و حيات راحت و حتي همسر و فرزند خويش را به خدا سپرده و هزاران كيلومتر دور از وطن براي دفاع از امت اسلامي قيام کرده اند.

«نامه اي به رزمندگان» ويژه كليه اقشار و آحاد جامعه است كه مي توانند چند كلامي را درقالب يك برگ خطاب به مدافعين حرم نگاشته و به دبيرخانه اين پويش بفرستند تا نامه ها از مراجع ذيربط به دست رزمندگان مقاومت ارسال شود.

جبهه جهادي منتظران خورشيد كه باني اين طرح مردمي است رايانامه هاي (ايميل) JebheJahadi@gmail.co و JebheJahadi@yahoo.com يا نمابر (۰۲۱) ۴۳۸۵۰۱۷۸ و شماره ۰۹۱۹۰۲۷۴۷۵۷ را براي ارسال در تلگرام اعلام کرده است.

گفتني است چهره هايي نظير حاج محسن طاهري، عليرضا قزوه، حامد زماني و... و. نامه خود را تحويل دبيرخانه پويش داده اند كه به زودي منتشر مي شود.