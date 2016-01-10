بازیگران با «در مسیر باران» همراه شدند/ انیمیشنی مذهبی

حامد کاتبی کارگردان انیمیشن سینمایی «در مسیر باران» با اشاره به اینکه ساخت این پروژه نزدیک به ۲ سال به طول انجامید، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در این انیمیشن از تکنیک رئال استفاده کرده ایم یعنی از چهره، بازی و صدای بازیگران در این انیمیشن بهره برده ایم و از جمله بازیگران حاضر در انیمیشن «در مسیر باران» می توان به امین زندگانی، رحیم نوروزی و محمدرضا شیرخانلو اشاره کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ساختار این پروژه انیمیشن رئال بود تصمیم گرفتیم تا از فضای سینمایی بیشتری در این کار استفاده کنیم، در واقع دوست داشتیم در این پروژه رابطه ای میان سینمای رئال و سینمای انیمیشن ایجاد کنیم و توانستیم نتیجه خوبی بدست آوریم. به عنوان مثال طراحی صحنه و لباس این پروژه توسط مجید میرفخرایی انجام شده است و یک تیم ۶ نفره این هنرمند را همراهی کرده اند.

این کارگردان انیمیشن با اشاره به اینکه در انیمیشن «در مسیر باران» بیش از ۱۵۰ نفر همکاری داشتند، بیان کرد: «در مسیر باران» یک داستان تاریخی- مذهبی با موضوع امام رضا (ع) و داستان فردی به نام ریان است که بنا به دلایلی به سفری می رود که در این سفر دچار تغییرات بسیاری می شود و در نهایت به شهر «مرو» می رسد.

کاتبی با بیان این که با توجه به اینکه «در مسیر باران» در ابتدا پروانه ساخت ویدیویی دریافت کرده است، گفت: این انیمیشن چندی پیش پروانه نمایش ویدیویی خود را دریافت کرد و بعد از آن پروانه ساخت سینمایی را دریافت کردیم و به دنبال دریافت پروانه نمایش سینمایی هستیم و یک ماه پیش برای حضور در سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم فجر اعلام آمادگی کردیم.

وی با اشاره به حضور بخش انیمیشن در جشنواره فیلم فجر تاکید کرد: با ایجاد بخش مجزای انیمیشن در سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم فجر، امیدوارم به انیمیشن در این جشنواره اهمیت لازم داده شود. در واقع بارها در بسیاری از جشنواره ها بخش انیمیشن در نظر گرفته شد اما این آثار کمتر دیده شدند. فکر می کنم در این دوره از جشنواره فیلم فجر باید شرایطی برای بهتر دیدن شدن انیمیشن فراهم شود تا این آثار به خوبی دیده شود.

کارگردان انیمیشن «در مسیر باران» ادامه داد : امیدوارم بخش انیمیشن در این دوره از جشنواره فیلم فجر جدی گرفته شود و به آن توجه لازم صورت گیرد، نباید فراموش کرد برای هر کدام از آثار انیمیشن بین ۵۰۰ میلیون تا چند میلیارد تومان هزینه شده است و زمان زیادی صرف تولید آن شده است به همین دلیل باید داوری این آثار مانند دیگر آثار سینمای ایران جدی گرفته شود.

وی با اشاره به انتخاب داستان این انیمیشن بیان کرد: زمانی که تصمیم گرفتیم داستانی تاریخی با موضوع امام رضا (ع) را به صورت انیمیشن به تصویر کشیم، نویسندگان این اثر داستان های بسیاری را مورد بررسی قرار دادند و در نهایت تلاش کردیم تا داستان این اثر را از زاویه جدید روایت کنیم تا علاوه بر مضمون تاریخی و مذهبی، دغدغه های امروز را به مخاطب نشان دهد. در این انیمیشن که دارای شخصیت های بسیار، لوکیشن های متعدد است، مواردی چون خانواده، صبر و پشتکار، سفر و تکامل، شک و تردید، از خود گذشتگی و امانت داری را به تصویر می کشد.

این کارگردن انیمیشن گفت: «در مسیر باران» با تکنیک مرسوم، انیمیشن سه بعدی با ساختار رئال ساخته شده است و دارای نقاط مثبت و منفی از دید مخاطبان و منتقدان امروزی است. معمولا فضا و داستان کارهایی از این دست با حساسیت های بسیاری به خصوص در زمینه به تصویر کشیدن شخصیت های دینی همراه است و ما با پرهیز از فضای حاشیه ای این تکنیک را برگزیدیم و تلاش کردیم تا هر چه بیشتر با نزدیک شدن به فضای رئال، مخاطب را با این داستان این انیمیشن درگیر کنیم.

وی با بیان این مطلب که عطا اخگر ساخت موسیقی این انیمیشن را برعهده دارد و در حال حاضر مراحل پایانی ساخت موسیقی در حال انجام است، توضیح داد: ضبط صدای گویندگان در ۲ مرحله انجام شد، ابتدا در هنگام اکت بازیگران در استودیو «موشن کپچر» صدای شاهدی تهیه شد تا بر اساس آن لیپ‌سینک های کاراکتر اجرا شود و در نهایت دوبله این انیمیشن با مدیریت مهوش افشاری و همکاری گویندگانی چون امین زندگانی، رحیم نوروزی، حسین عرفانی، ناصر احمدی، خسرو شمشیر گران، علی همت مومیوند، مریم شیرزاد و شوکت حجت انجام شد.

کاتبی در پایان گفت: صداگذاری که از مراحل پیچیده در تولید این انیمیشن است در مدت زمان ۲ ماه توسط محمد حسین کاتبی انجام شد.