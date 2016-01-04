به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی بعد از ظهر دوشنبه در نشست با مجریان انتخابات استان بوشهر اظهار داشت: یکی از استان‌های پیشتاز در اجرای برنامه‌های انتخابات هستیم و شاهد تعامل و همراهی و هماهنگی مطلوبی در این زمینه هستیم.

وی با اشاره به اینکه استان بوشهر آماده برگزاری انتخابات باشکوه است، افزود: پایبندی به قانون و قانون‌مداری مجریان و دست اندرکاران انتخابات یکی از اولویت‌های مهم ما در برگزاری انتخابات است.

رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر با اشاره به پیش‌بینی ۵۲۶ شعبه ثابت و ۱۹۱ شعبه سیار اخذ رای در استان، خاطرنشان کرد: در انتخابات امسال ۶۵۶ هزار نفر در استان بوشهر واجد شرائط رای دادن هستند.

وی از پیش‌بینی افزایش مشارکت مردم در انتخابات اشاره کرد و ادامه داد: به منظور برقراری ارتباط شعب اخذ رای با ستاد انتخابات، شعبه‌های اخذ رای استان بوشهر دارای پوشش تلفن همراه اول شده‌اند.

حقیقی اضافه کرد: نشست مشترک هیئت‌های اجرایی، نظارت و بازرسی با حضور مسئولان ستاد انتخابات استان بوشهر برگزار می‌شود تا شاهد تعامل و همکاری و همراهی بیشتری در برگزاری انتخابات باشیم.