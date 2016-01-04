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۱۵ دی ۱۳۹۴، ۰:۵۰

مسئول دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات لرستان:

داوطلبان رد صلاحیت شده اعتراض خود را به هیئت‌های نظارت اعلام کنند

داوطلبان رد صلاحیت شده اعتراض خود را به هیئت‌های نظارت اعلام کنند

خرم آباد - مسئول دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات لرستان گفت: داوطلبان رد صلاحیت شده اعتراض خود را به هیئت های نظارت اعلام کنند.

تیمور سپهوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به داوطلبانی که از هیئت های اجرایی انتخابات استان تاییده نگرفته اند اظهار داشت: این داوطلبان می توانند ظرف مدت چهار روز و از تاریخ ۱۶ ام تا ۱۹ دی ماه شکایات خود را به هیئت های نظارت استان ارائه کنند.

وی عنوان کرد: دبیرخانه هیئت نظارت استان در استانداری لرستان مستقر است و ما نیز از تاریخ ۲۰ ام تا ۲۶ ام دی ماه تمام پرونده های کسانی را که اعتراض نسبت به رسیدگی به صلاحیتشان وجود داشته همراه با کسب نظر هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات رسیدگی خواهیم کرد.

مسئول دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات لرستان گفت: در روز ۲۷ دی ماه نتایج صلاحیت داوطلبان از طریق وزارت کشور، فرمانداریها و بخشداری ها اعلام خواهد شد.

کد مطلب 3017274

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