به دنبال برگزاری انتخاباتی شکوهمند و رقابتی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کرمانشاه، یوسف شاه حسینی در بیستمین جلسه ستاد انتخابات استان که با حضور اعضا این ستاد در محل سالن معاونت سیاسی و امنیتی استانداری برگزار شد، افزود: هر چه به زمان برگزاری انتخابات نزدیک تر می شویم ایجاد بسترها و اتخاذ تمهیدات برای برگزاری انتخاباتی باشکوه و قانونمند در استان بیشتر فراهم می شود.

وی مرور و بررسی مسائل و مشکلات انتخابات گذشته را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید مشکلات انتخابات گذشته به منظور کسب تجربه بهتر و بیشتر مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و با استفاده از این تجربیات در جهت برگزاری انتخاباتی قانونمند و باشکوه گام برداریم.

سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری تصریح کرد: خوشبختانه اعضای این ستاد پیگیر موضوعات مربوط به انتخابات هستند و اشراف کاملی نسبت به آن دارند که جای خرسندی است اما همواره باید تلاش و جدیت ها در راستای توجه به مفاد قانونی انتخابات بیش از پیش افزایش یابد.

وی بیان داشت: توجه به مفاد قانونی انتخابات منجر به حل بهتر مسائل و عدم برخورد به مشکلات می گردد.

رئیس ستاد انتخابات استان ادامه داد: برگزاری انتخاباتی شکوهمند، رقابتی و برمبنای قانون با ایجاد شرایط برابر، امکان تبلیغ برای همه کاندیداها و همچنین امکان برخورداری از حق و حقوقی که برای دواطلبان ایجاد می شود، میسر می گردد لذا باید این الزامات برای چنین انتخاباتی فراهم شود.

وی گفت: برای برگزاری انتخاباتی شکوهمند، رقابتی و برمبنای قانون باید از تفاسیر شخصی پرهیز کنیم و مشکلات را با توجه به مفاد قانونی حل نمائیم.

دکتر شاه حسینی همچنین بر اطلاع رسانی دقیق از روند انتخابات برای پوشش خبری صداو سیما و رسانه ها تاکید کرد.

همچنین در این جلسه امیر شاه آبادی دبیر ستاد انتخابات استان نیز گفت: از هفته گذشته تا روز گذشته هئیت های اجرایی مشغول بررسی طلاحیت دواطلبان مجلس شورای اسلامی بودند که امروز نتایج به کاندیداها اعلام می شود و ادامه بررسی صلاحیت ها و رسیدگی به شکایات رد صلاحیت ها از فردا در هئیت نظارت شروع خواهد شد.

وی افزود: ۵۰ روز تا زمان برگزاری انتخابات فرصت باقی است که مقدمات این کار از ماه های گذشته شروع شده و این روند را تا روز انتخابات با جدیت ادامه خواهیم داد.

وی بیان داشت: به دنبال این هستیم که مکانی مشخص با شرایطی یکسان در شهرستان ها را برای اعضا و گروه های سیاسی در نظر بگیریم تا کاندیداها و گروه های سیاسی در زمان تبلیغات انتخابات با مشکلی مواجه نشوند.

وی گفت: دواطلبان مجلس شورای اسلامی در استان ۲۹۵ نفر بوند که ۹ نفر آنها انصراف دادند و همچنین ۱۷ نفر نیز در استان کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری شده اند.