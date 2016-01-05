حمایت مجلس از اعتبارات موشکی در برنامه ششم توسعه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی در جریان بازدید از یکی از پایگاههای موشکی سپاه، توانمندی سپاه را قابل تحسین خواند.
رئیس مجلس شورای اسلامی طی بازدید از بخشهای مختلف نیروی هوافضای سپاه، در جریان فعالیتهای این نیرو قرار گرفت.
در این دیدار، فرماندهان و مسئولان نیرو با تشریح میزان آمادگی دفاعی خود، روشهای مقابله با دشمن احتمالی در عرصههای گوناگون را بیان کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در جمع فرماندهان و کارکنان این مراکز، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این نیرو بهخصوص شهیدان حاج احمد کاظمی و حاج حسین تهرانیمقدم و تجلیل از پیشرفتها و توانمندی ایجاد شده گفت: روحیه انقلابی، اخلاص، توکل بر خدا و همچنین فرهنگ حاکم بر سپاه همراه با پیشرفتهای علمی و تکنولوژیکی، امروز قدرتی از سپاه ساخته که دشمن را مرعوب نموده است.
وی تصریح کرد: پیشرفتهایی که اکنون در سپاه در زمینههای مختلف روی داده موجب خوشحالی همه دوستداران نظام و کشور است و این مهمترین عامل بازدارندگی است که باعث ایجاد امنیت و صلح در کشور و منطقه میشود.
لاریجانی در بخشی از سخنان خود به حمایت بیش از پیش مجلس شورای اسلامی از اعتبارات موشکی در برنامه ۵ ساله ششم تاکید کرد.
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