تجلیل از انیو موریکونه استاد آهنگسازی فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، یازدهمین جشن فیلم، مد و هنر لس آنجلس-ایتالیا از انیو موریکونه آهنگسازی که پنج نامزدی اسکار در کارنامهاش دارد، تجلیل میکند.
این آهنگساز و همکلاسیاش در دوران مدرسه سرجیو لئونه در کنار هم یک همکاری پرافتخار را رقم زدند که حاصلش شماری از مهمترین فیلمهای تاریخی سینما بود.
موریکونه آهنگساز اهل رم تا کنون نامزد اسکار برای «روزهای بهشت» در سال ۱۹۷۸، «ماموریت» در سال ۱۹۸۶، «تسخیرناپذیران» در سال ۱۹۸۷، «باگزی» در سال ۱۹۹۱، «مالنا» در سال ۲۰۰۰ بوده است. او سال ۲۰۰۷ یک اسکار افتخاری برای مشارکتش در هنر موسیقی فیلم دریافت کرد.
جدیدترین اثر او ساخت آهنگ فیلم برای «هشت نفرتانگیز» کوئنتین تارانتینو است که تاکنون نامزد دریافت گلدن گلوب شده است.
پاسکال ویسدومینی بنیانگذار جشنواره لسآنجلس-ایتالیا گفت موریکونه یک اسطوره واقعی است که در عین حال معرف موسیقی و فیلم ایتالیایی است و بهترین زمان برای تجلیل وی امسال است که با تارانتینو نیز یک کار مشترک دارد و یاد سرجیو لئونه بزرگ را بار دیگر زنده کرده است.
ویسدومینی مدیر جشنواره فیلم کاپری-هالیوود هم هست که دوم ژانویه شروع شد و چهار جایزه به «هشت نفرتانگیز» داد که شامل بهترین موسیقی برای موریکونه و بهترین فیلم بود.
آل پاچینو و داریو آرجنتو از دیگر چهرههایی هستند که در این فستیوال در سالهای پیش از آنها تجلیل شده است.
امسال یازدهمین دوره جشن فیلم، مد و هنر لس آنجلس-ایتالیا در تاریخ ۲۱ تا ۲۷ فوریه برگزار میشود.
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