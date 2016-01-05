به گزارش خبرگزاری مهر، شهیندخت مولاوردی در بازدید از نمایشگاه پوشاک اقوم ایرانی ضمن تقدیر از توجه به پوشاک اقوام ایرانی گفت: ضروری است که در زمینه عرضه گسترده پوشش مناسب اسلامی، پوشاک اقوام ایرانی در خدمت فرهنگ عفاف و حجاب قرار گیرد.

مولاوردی در ادامه بیان داشت: در موضوع عفاف و حجاب باید فرصت توسعه و گسترش فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی فراهم شود.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تأکید کرد: باید با ایجاد هماهنگی بین تمام حوزه های مؤثر در توسعه و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب بتوانیم اقدامات اثربخشی را در این زمینه انجام دهیم.

وی افزود: کارگروه فرهنگی و هنری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری آمادگی مشارکت در برنامه های کلان توسعه فرهنگ بومی ایران زمین را دارد.

مولاوردی بیان داشت: تلاشم می کنیم از جایگاه ستادی خود که مأموریت هماهنگی بین بخشی با دستگاه های اجرایی را داریم از ظرفیت های موجود در کشور برای خدمت به فرهنگ و هنر ایران زمین استفاده کنیم.