اتحاد ملی قوم کُرد را به پیکره واحد ملت ایران پیوند زده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه در استان کردستان، آیت‌الله سیدمحمد حسینی‌شاهرودی در دیدار روحانیون اقلیم کردستان عراق گفت: انشاالله این سفرها باعث اخوت و برادری بیشتر مسلمین در ایران و عراق و مایه تقویت هر چه بیشتر وحدت بین دو کشور شود.

وی با اشاره به برقراری روابط پایدار و همه جانبه بین ایران و اقلیم کردستان عراق عنوان کرد: همه مسلمانان باید تلاش کنند تا ارتباطات خود را با کشورهای اسلامی که موجب تقویت وحدت و اتحاد بیشتر می‌شود افزایش دهند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان به اهمیت وحدت و تاکید قرآن بر آن اشاره و بیان کرد: وحدت و اتحاد عوامل پیشرفت مسلمانان و خروج جوامع اسلامی از عقب ماندگی است که در سیره نبی مکرم اسلام(ص) مکرراً بر آن تاکید شده است.

وی اظهارداشت: دشمنان همواره تلاش می‌کنند تا مانع وحدت و همگرایی در جهان اسلام شوند و برای رسیدن به این هدف از راه‌های مختلفی استفاده می‌کنند.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی با اشاره به آیاتی از قرآن افزود: خداوند متعال در قرآن به مسلمانان گوشزد کرده که یهودیان دشمن درجه اول مسلمانان هستند و خطر یهودیان توسط پیامبر(ص) در همان روزهای اولیه تشکیل حکومت اسلامی در مدینه گوشزد شده است.

وی گفت: امام خمینی(ره) که یکی از طلایه داران تقریب و وحدت بین مذاهب است همواره بر این نکته تاکید می‌کردند که انقلاب اسلامی ایران انقلابی، اسلامی است که در تلاش است اسلام را به جهان معرفی کند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با اشاره به اهداف انقلاب اسلامی ملت ایران افزود: یکی از اهداف و شعارهای انقلاب اسلامی که بر پایه ایدئولوژی اسلامی و دینی بنا شده صدور انقلاب اسلامی و در واقع فرهنگ و ایدئولوژی اسلام ناب محمدی(ص) است.

وی عنوان کرد: یکی از آرمان‌های حضرت امام خمینی(ره) و سیاست‌های مقام معظم رهبری(مدظله العالی) حمایت از ملت‌های محروم و مستضعف است که به صراحت بیان شده است.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران در کمک به ملت‌های مسلمان همواره پیشگام و پیشقدم است زیرا ملت ما خود را از مسلمانان جدا نمی‌داند و معتقدند همه مسلمانان باید یک پیکر واحد باشند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران نسبت به هیچکدام از کشورهای مسلمان موضع تعرضی ندارد و هرجا کشورهای مسلمان وارد مخاصمه با یکدیگر شده‌اند ایران اقدام به میانجیگری برای رسیدن به مصالحه و بهبود روابط فیمابین دو کشور درگیر کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان بیان کرد: هدف دشمنان در کمک به تروریست‌ها در کشور سوریه شکستن جبهه مقاومت اسلامی در مقابل رژیم صهیونیستی است و اگر محور مقاومت در سوریه شکسته شود سایر کشورهای اسلامی نیز در خطر خواهند بود.

وی گفت: براساس دیدگاه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) صدور انقلاب اسلامی به معنی رساندن پیام وحدت و همدلی ایران بر اساس اسلام به گوش تمامی بشریت، خصوصا جهان اسلام، و جلب توجه مسلمانان به اسلام و قوانین اسلامی است.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی افزود: مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در سفر خود به استان کردستان، قوم کُرد را قومی مسلمان و برادر و همراه و همدل با نظام خواندند.

وی اظهار کرد: اتحاد ملی و انسجام اسلامی، قوم کُرد را به پیکره واحد ملت ایران پیوند زده و قوم کُرد همیشه وحدت و همبستگی خاصی با نظام جمهوری اسلامی ایران داشته است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: کشور ایران به لحاظ اقتصادی در اقلیم کردستان عراق کمترین حضور را دارد اما بدون توقع و در نظر گرفتن منافع مردم آن منطقه، بیشترین تلاش را برای تامین امنیت در اقلیم انجام داده است.

وی افزود: رژیم صهیونیستی با استفاده از سرمایه‌های مادی کشورهای مسلمان و با کمک آل سعود نیروهای تکفیری را تربیت کرده که از طریق آنها بتواند اسلام آمریکایی را که شاخصه بارز آن خشونت است در جهان تبلیغ و گسترش دهد که به این وسیله بتواند به اهداف خود دست یابد.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی اظهار کرد: استکبار و استعمار با توطئه و ایجاد تفرقه در پی ایجاد تجزیه و تکه‌تکه کردن کشورهای اسلامی هستند تا از این طریق آنها را محدود کند.

وی گفت: مقام معظم رهبری نگاه ویژه‌ای به کُردها دارد و ما نیز در تلاش هستیم روند خدمات رسانی هرچه بیشتر در استان کردستان فراهم شود که از این طریق بتوانیم خدمات ارزنده‌ای را نیز در اختیار اقلیم کردستان عراق هم قرار دهیم.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان افزود: در سفر مقام معظم رهبری در سال ۸۸ به کردستان ۸۳۰ میلیارد تومان پروژه تصویب شده و تا الان ۲۳۰۰ میلیارد تومان یعنی ۳ برابر مصوبه سفر رهبری به استان کردستان کمک شده است.

وی بیان کرد: روحانیون اهل سنت منطقه از تمامی مزایا‌یی که روحانیون تشیع برخوردار هستند بهره‌مند هستند و تفاوتی میان آنها وجود ندارد.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی گفت: : مدارس علوم دینی در تمامی شهرستان‌های استان کردستان هم در بخش برادران و هم در بخش خواهران دایر و مشغول به فعالیت و تحصیل فقه شافعی هستند و ساختمان مدرسه علوم دینی خواهران سنندج که فضایی بسیار بزرگ است تا پایان امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: پروژه بزرگ مجتمع علوم دینی امام شافعی در سنندج در حال ساخت است که این ظرفیت را دارد که بتواند فرصت تحصیل در علوم مختلف را برای روحانیون و طالبان فقه امام شافعی در ایران و نیزاقلیم کردستان عراق فراهم کند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان تصریح کرد: طبق رایزنی‌های متعددی که با دانشگاه جامعه‌المصطفی انجام شده مجتمع علمی و فرهنگی امام شافعی این ظرفیت را خواهد داشت که دروس مختلف فقه شافعی را در سطوح عالی و با ارائه مدرک معتبر بین‌المللی به طالبان علم ارائه دهد که از این طریق سطح علمی روحانیون افزایش داد.

وی با اشاره به برگزاری پیش کنگره امام شافعی گفت: کنگره بین‌المللی امام شافعی سال آینده برگزار می‌شود و پیش کنگره این کنگره بین‌المللی در شهرهای سنندج، دیواندره، بانه، سقز و سایر شهرهای اصلی استان برگزار شده است.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی افزود: کتابخانه امام خامنه‌ای یکی از بزرگترین کتابخانه‌های غرب کشور است که در ۶ طبقه و با ۳ هزار و ۷۲۵ متر زیر بنا شامل بخش‌های مختلف نمایشگاه، قرائت خانه خواهران و برادران، سالن اجتماعات، مخزن کتب، کتابخانه الکترونیکی و کتابخانه تخصصی ساخته شده و به بهره‌برداری رسیده است.

وی با اشاره به وحدت محکم و مستحکم بین اقوام مختلف ایران گفت: ملت ایران به برکت وجود رهبری فرزانه از نعمت اتحاد و وحدت در سایه نظام جمهوری اسلامی ایران بهره‌مند است و همه اقوام ایرانی هم متحد و یکپارچه تابع رهبر و پشتیبان ولایت و نظام، همیشه در صحنه حضور دارند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان افزود: امیدواریم وحدت و همدلی بین مسلمانان در سایه تقویت ارزش‌های اسلامی و دینی سبب شود که مصیبت‌ها و مشکلات جهان اسلام به دست خود مسلمان‌ها حل شود.