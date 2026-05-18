ورمقامی: وحدت امت اسلامی تنها راه مقابله با استکبار جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار جمعی از فعالان دینی، رسانه‌ای و فرهنگی اقلیم کردستان عراق با نماینده ولی‌فقیه در کردستان که در قالب برنامه‌های رویداد بین‌المللی «امت مقاومت» برگزار شد، اظهار کرد: مردم ایران و اقلیم کردستان عراق دارای روابط تاریخی، فرهنگی و اجتماعی عمیقی هستند و این پیوندها همواره موجب تقویت همگرایی میان دو ملت شده است.

وی با اشاره به اشتراکات فرهنگی و دینی میان دو سوی مرز افزود: استان کردستان با اقلیم کردستان عراق دارای مرزهای مشترک و ارتباطات دیرینه است و این روابط در طول تاریخ همواره بر پایه احترام، برادری و تعامل شکل گرفته است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با قدردانی از برگزارکنندگان رویداد بین‌المللی «امت مقاومت» تصریح کرد: برگزاری این برنامه در شرایط حساس کنونی جهان اسلام، اقدامی ارزشمند و اثرگذار است؛ چراکه امروز جبهه استکبار جهانی با محوریت آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر ملت‌های مسلمان قرار گرفته است.

ورمقانی ادامه داد: جرم جمهوری اسلامی ایران ایستادگی بر اصول استقلال، آزادی و حاکمیت اسلامی است و همین مواضع مستقل سبب شده دشمنان با فشارها و هجمه‌های مختلف علیه ملت ایران اقدام کنند.

وی با تأکید بر ضرورت وحدت مسلمانان گفت: امروز هیچ تفاوتی میان شیعه و سنی، کرد و عرب و فارس در دفاع از اسلام و مقابله با استکبار وجود ندارد و امت اسلامی باید زیر پرچم اسلام به وحدت و انسجام برسد.

وی خاطرنشان کرد: هر زمان مسلمانان متحد بوده‌اند، دشمنان اسلام عقب‌نشینی کرده‌اند و امروز نیز تنها راه مقابله با توطئه‌های استکبار جهانی، تقویت وحدت امت اسلامی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با تقدیر از مواضع مردم و نخبگان اقلیم کردستان عراق در حمایت از جمهوری اسلامی ایران افزود: ملت ایران قدردان همراهی و حمایت ملت عراق و اقلیم کردستان عراق در شرایط دشوار و حساس منطقه هستند.

ورمقانی همچنین با اشاره به نقش رسانه‌ها و فعالان فرهنگی در تبیین حقایق اظهار کرد: امروز مسئولیت فعالان فرهنگی و رسانه‌ای جهان اسلام سنگین‌تر از گذشته است و باید با اطلاع‌رسانی صحیح، افکار عمومی را نسبت به جنایات استکبار و رژیم صهیونیستی آگاه کنند.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت محور مقاومت گفت: محور مقاومت امروز مایه عزت و سربلندی ملت‌های مسلمان در منطقه است و بی‌تردید آرمان تشکیل امت واحده اسلامی، با مجاهدت و ایستادگی ملت‌های مسلمان محقق خواهد شد.