فاطمه رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سئوالی در خصوص تشکیل کمیته مشترک بررسی پرونده های باقی مانده بورسیه ها گفت: دولت تمایلی به تشکیل کمیته مشترک ندارد، بهانه دولت این است که اعلام می کنند یکی از اعضای کمیته که از طرف مجلس معرفی شده است باید تغییر کند.

نماینده مردم تهران ادامه داد: آخرین جلسه ای که در کمیسیون اصل نود در خصوص بررسی پرونده بورسیه ها برگزار شد یک ماه پیش بود که تصمیم گرفتیم کمیته مشترکی پرونده ۳۶ بورسیه باقی مانده را بررسی کند.

نائب رئیس کمیسیون اصل نود تصریح کرد:به دلیل حضور یکی از نمایندگان که اطلاعات کامل و دقیقی در این خصوص دارد وزارت علوم تمایلی به تشکیل جلسات کمیته با حضور این نماینده ندارد.

به گزارش مهر اوایل آبان ماه سال جاری رئیس کمیسیون اصل نود از تشکیل کمیته ای با حضور برخی اعضای کمیسیون اصل ۹۰ و مسئولان سازمان امور دانشجویان وزارت علوم برای بررسی حدود ۳۶ پرونده بورسیه ها خبر داد.

علاوه بر این آواخر آبان ماه رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از موافقت مقام معظم رهبری با ورود قوه قضائیه به بررسی پرونده بورسیه ها خبر داده بود.