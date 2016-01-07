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۱۷ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۳۴

سردار عراقی:

اجازه تهدید حرم اهل بیت رانمی‌دهیم/برخی تجهیزات امریکایی داعش

اجازه تهدید حرم اهل بیت رانمی‌دهیم/برخی تجهیزات امریکایی داعش

قزوین- جانشین نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت: جنگ ما در همه شرایط اعتقادی است و دوستداران ولایت اجازه نخواهند داد حرم مطهر اهل بیت در سوریه و عراق توسط داعش و دشمنان اسلام تهدید شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله عراقی عصر پنجشنبه در مراسم چهلمین روز شهادت شهید مدافع حرم حمید سیاهکالی مرادی که در مسجد امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد، اظهارداشت: شهدا با آگاهی در مسیر الهی گام برداشتند و موجب عزت و شرف و افتخار کشور شدند.

سردار عراقی بیان کرد: شرکت در مجلس شهدا در کنار تکلیف در واقع نوعی یادآوری است تا راه و ارزشهای شهدا را فراموش نکنیم زیرا اگر از کاروان شهدا جدا بیفتیم از قافله عقب مانده ایم و راه اصیل اسلامی را گم خواهیم کرد.

جانشین نیروی زمینی سپاه پاسداران یادآورشد: امروز همه بسیجیان، سپاهیان و دوستداران ولایت در مسیر شهدا حرکت می کنند وهرگز از این مسر عقب نشینی نخواهند کرد.

وی یادآورشد: شاید برای عده ای این شائبه ایجاد شده باشد که آیا رزمندگانی که برای دفاع از حرم به سوریه و عراق اعزام می شوند مانند دوران جنگ با عشق و ایمان به میدان می روند یا نه که در پاسخ باید گفت: روحیه ایمان و شجاعتی که ما از نزدیک از رزمندگان در حرم حسینی و حضرت رقیه و حضرت زینب دیده ایم هیچ تفاوتی با دوران دفاع مقدس ندارد و فرزندان شما با آنچنان عشق و شجاعتی از حریم اهل بیت دفاع می کنند که نظیر ندارد.

تنها ایران اسلامی قادر به مبارزه زمینی با داعش است

سردار عراقی تصریح کرد: امروز با جرات می توان گفت دلاورمردی های بسیجیان و رزمندگانی که برای دفاع از حرم جان خود را در طبق اخلاص نهاده اند براستی دوران جنگ را زنده کرده اند.

یادگار دوران دفاع مقدس بیان کرد:شرایط جنگ با داعش در سوریه و عراق بسیار سخت و پیچیده است و همه مدافعان حرم به نوعی از مرز شهادت بازمی گردند و حضور رزمندگان موجب دلگرمی و اعتماد به نفس برای سربازان عراقی و سوری شده است.

وی اضافه کرد: دشمن تروریست در سوریه و عراق چریکی می جنگد و با خودروهای جدید کمک داری که عربستان در اختیار داعش قرار داده در کمتر از دو ساعت قادر است نیرو هایش را چند برابر کند و با موشک هایی که روی خودروها سوار کرده و کمترین آن سلاح ۲۳ میلیمتری است خود را مجهز کرده و کمتر کسی جرات مقابله با آنها را دارد.

سردار عراقی گفت: موشک های تاوی که آمریکا به داعش داده آخرین مدل است و از فاصله پنج کیلومتری هر جنبنده ای را هدف قرار می دهد و آنچنان وحشتی در دل کشورها انداخته اند که هیچ ارتشی قدرت مقابله زمینی با داعش را ندارد و به همین دلیل حتی امریکا از هوا به آنها حمله می کند.

وی اضافه کرد: حضور سردار سلیمانی به عنوان فرمانده ای شجاع و انقلابی که فرماندهی جوانانی با ایمان را بر عهده گرفته موجب شده تا فقط ایران بتواند در مبارزه با داعش موفق عمل کند و هر جا رزمندگان ما اراده کردند توانستند آن منطقه را از چنگ تروریست ها خارج کنند.

عراقی اظهارداشت: جنگ ما اعتقادی است به همین دلیل امروز بسیجیان ما در سرزمینی که ناشناخته است و دشمن نیز ناشناس با جنگ چریکی وارد کارزار شده بخوبی عمل کرده و دیگران را حیرت زده کرده اند.

رزمندگان برای ذفاع از حرم اهل بیت در نوبتند

وی بیان کرد: امروز بسیجیان و دل باختگان زیادی در نوبت هستند تا برای دفاع از حرم اهل بیت عازم نبرد با داعش شوند و در کنار پیش کسوتان دوران جنگ، مسلمانان را از چنگال خونین تروریست ها نجات دهند و خوشبختانه شیعیان دیگر کشورها نیز آماده شده اند تا به کمک بیایند و ریشه داعش را خشک کنند.

بصیرت افزایی برای شناخت حق و باطل

سردار عراقی بیان کرد: ما امروز با حکم ولایت وظیفه داریم به کمک برادران مسلمان خود بشتابیم و اجازه نمی دهیم به حرم اهل بیت آسیبی برسد مگر همه ما قتل عام شویم.

وی یادآورشد: در هشت عملیات هر جا که اراده کردیم آزاد شود این کار عملی شد و داعش در ذلت از مناطق فرار کرد.

جانشین نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت: رزمندگان ما بسرعت مناطق ناشناس را شناسایی و شهرهای بزرگی را آزاد کردند و همین دشمن را به وحشت انداخته است.

فتنه دشمنان همچنان برپاست

سردار عراقی گفت: خلق داعش فتنه جدیدی است تا مسلمانان را به حان هم بیندازند و سایر مردم را به اسلام بدبین کنند زیرا امروز گروه تروریستی و جنایتکار داعش و النصر هم الله و اکبر سر می دهند و ما نیز تکبیرگویان به جنگ دشمنان اهل بیت رفته ایم اما این طرح صهیونیستی است تا اسلام را بد جلوه دهند و از مزدورانی چون داعش در این توطئه استفاده می کنند.

وی بیان کرد: باید بصیرت جوامع را بالا بریم تا دنیا بداند داعش دست پرورده و آموزش دیده استکبار و صهیونیسم و وهابیت است و امروز نیز از سوی آنها حمایت مالی و تجهیزاتی می شود در غیر این صورت بزودی نابود می شد و اسلام آنها کاملا آمریکایی و دروغین است.

در انتخابات نمایندگان ولایی را انتخاب کنید

سردار عراقی با اشاره به انتخابات مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی یادآورشد: در آستانه رویدادی بزرگ هستیم و از مردم انتظار داریم از میان کسانی که از سیستم های نظارتی شورای نگهبان عبور کردند و تایید شدند بهترین را برگزینند.

وی اضافه کرد: کاری کنید راه شهدا باقی بماند و خط ولایت حفظ شود لذا کسانی را انتخاب کنید که در مسیر شهدا و ولایت گام بردارند.

جانشین نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت: در شرایط حساس کنونی همه باید کمک کنید با حفظ وحدت و انسجام و یکپارچگی از ارزشها دفاع شود و اقتدار کشور بیش از گذشته تقویت شود.

در این مراسم سردار شاهرخی فرمانده سپاه صاحب الامر(عج) استان قزوین و جمع کثیری از گروههای مختلف مردم و خانواده شهدا نیز حضور داشتند.

کد مطلب 3019506

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