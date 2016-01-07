به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله عراقی عصر پنجشنبه در مراسم چهلمین روز شهادت شهید مدافع حرم حمید سیاهکالی مرادی که در مسجد امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد، اظهارداشت: شهدا با آگاهی در مسیر الهی گام برداشتند و موجب عزت و شرف و افتخار کشور شدند.

سردار عراقی بیان کرد: شرکت در مجلس شهدا در کنار تکلیف در واقع نوعی یادآوری است تا راه و ارزشهای شهدا را فراموش نکنیم زیرا اگر از کاروان شهدا جدا بیفتیم از قافله عقب مانده ایم و راه اصیل اسلامی را گم خواهیم کرد.

جانشین نیروی زمینی سپاه پاسداران یادآورشد: امروز همه بسیجیان، سپاهیان و دوستداران ولایت در مسیر شهدا حرکت می کنند وهرگز از این مسر عقب نشینی نخواهند کرد.

وی یادآورشد: شاید برای عده ای این شائبه ایجاد شده باشد که آیا رزمندگانی که برای دفاع از حرم به سوریه و عراق اعزام می شوند مانند دوران جنگ با عشق و ایمان به میدان می روند یا نه که در پاسخ باید گفت: روحیه ایمان و شجاعتی که ما از نزدیک از رزمندگان در حرم حسینی و حضرت رقیه و حضرت زینب دیده ایم هیچ تفاوتی با دوران دفاع مقدس ندارد و فرزندان شما با آنچنان عشق و شجاعتی از حریم اهل بیت دفاع می کنند که نظیر ندارد.

تنها ایران اسلامی قادر به مبارزه زمینی با داعش است

سردار عراقی تصریح کرد: امروز با جرات می توان گفت دلاورمردی های بسیجیان و رزمندگانی که برای دفاع از حرم جان خود را در طبق اخلاص نهاده اند براستی دوران جنگ را زنده کرده اند.

یادگار دوران دفاع مقدس بیان کرد:شرایط جنگ با داعش در سوریه و عراق بسیار سخت و پیچیده است و همه مدافعان حرم به نوعی از مرز شهادت بازمی گردند و حضور رزمندگان موجب دلگرمی و اعتماد به نفس برای سربازان عراقی و سوری شده است.

وی اضافه کرد: دشمن تروریست در سوریه و عراق چریکی می جنگد و با خودروهای جدید کمک داری که عربستان در اختیار داعش قرار داده در کمتر از دو ساعت قادر است نیرو هایش را چند برابر کند و با موشک هایی که روی خودروها سوار کرده و کمترین آن سلاح ۲۳ میلیمتری است خود را مجهز کرده و کمتر کسی جرات مقابله با آنها را دارد.

سردار عراقی گفت: موشک های تاوی که آمریکا به داعش داده آخرین مدل است و از فاصله پنج کیلومتری هر جنبنده ای را هدف قرار می دهد و آنچنان وحشتی در دل کشورها انداخته اند که هیچ ارتشی قدرت مقابله زمینی با داعش را ندارد و به همین دلیل حتی امریکا از هوا به آنها حمله می کند.

وی اضافه کرد: حضور سردار سلیمانی به عنوان فرمانده ای شجاع و انقلابی که فرماندهی جوانانی با ایمان را بر عهده گرفته موجب شده تا فقط ایران بتواند در مبارزه با داعش موفق عمل کند و هر جا رزمندگان ما اراده کردند توانستند آن منطقه را از چنگ تروریست ها خارج کنند.

عراقی اظهارداشت: جنگ ما اعتقادی است به همین دلیل امروز بسیجیان ما در سرزمینی که ناشناخته است و دشمن نیز ناشناس با جنگ چریکی وارد کارزار شده بخوبی عمل کرده و دیگران را حیرت زده کرده اند.

رزمندگان برای ذفاع از حرم اهل بیت در نوبتند

وی بیان کرد: امروز بسیجیان و دل باختگان زیادی در نوبت هستند تا برای دفاع از حرم اهل بیت عازم نبرد با داعش شوند و در کنار پیش کسوتان دوران جنگ، مسلمانان را از چنگال خونین تروریست ها نجات دهند و خوشبختانه شیعیان دیگر کشورها نیز آماده شده اند تا به کمک بیایند و ریشه داعش را خشک کنند.

بصیرت افزایی برای شناخت حق و باطل

سردار عراقی بیان کرد: ما امروز با حکم ولایت وظیفه داریم به کمک برادران مسلمان خود بشتابیم و اجازه نمی دهیم به حرم اهل بیت آسیبی برسد مگر همه ما قتل عام شویم.

وی یادآورشد: در هشت عملیات هر جا که اراده کردیم آزاد شود این کار عملی شد و داعش در ذلت از مناطق فرار کرد.

جانشین نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت: رزمندگان ما بسرعت مناطق ناشناس را شناسایی و شهرهای بزرگی را آزاد کردند و همین دشمن را به وحشت انداخته است.

فتنه دشمنان همچنان برپاست

سردار عراقی گفت: خلق داعش فتنه جدیدی است تا مسلمانان را به حان هم بیندازند و سایر مردم را به اسلام بدبین کنند زیرا امروز گروه تروریستی و جنایتکار داعش و النصر هم الله و اکبر سر می دهند و ما نیز تکبیرگویان به جنگ دشمنان اهل بیت رفته ایم اما این طرح صهیونیستی است تا اسلام را بد جلوه دهند و از مزدورانی چون داعش در این توطئه استفاده می کنند.

وی بیان کرد: باید بصیرت جوامع را بالا بریم تا دنیا بداند داعش دست پرورده و آموزش دیده استکبار و صهیونیسم و وهابیت است و امروز نیز از سوی آنها حمایت مالی و تجهیزاتی می شود در غیر این صورت بزودی نابود می شد و اسلام آنها کاملا آمریکایی و دروغین است.

در انتخابات نمایندگان ولایی را انتخاب کنید

سردار عراقی با اشاره به انتخابات مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی یادآورشد: در آستانه رویدادی بزرگ هستیم و از مردم انتظار داریم از میان کسانی که از سیستم های نظارتی شورای نگهبان عبور کردند و تایید شدند بهترین را برگزینند.

وی اضافه کرد: کاری کنید راه شهدا باقی بماند و خط ولایت حفظ شود لذا کسانی را انتخاب کنید که در مسیر شهدا و ولایت گام بردارند.

جانشین نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت: در شرایط حساس کنونی همه باید کمک کنید با حفظ وحدت و انسجام و یکپارچگی از ارزشها دفاع شود و اقتدار کشور بیش از گذشته تقویت شود.

در این مراسم سردار شاهرخی فرمانده سپاه صاحب الامر(عج) استان قزوین و جمع کثیری از گروههای مختلف مردم و خانواده شهدا نیز حضور داشتند.