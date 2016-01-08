چهارمین جشنواره فیلم بسیج در پارسیان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، آصف زامیران مسئول سازمان بسیج هنرمندان هرمزگان پیش ازظهر جمعه در مراسم اختتامیه جشنواره استانی فیلم بسیج ضمن تقدیر از هنرمندان فیلمساز استان با اشاره به ظرفیتهای بخش فیلم استان گفت: فیلمسازی یکی از هنرهای تأثیر گذار در جامعه است لذا بنیان فرهنگی جامعه را میتوان با جلوههای بصری تقویت کرد.
وی اضافه کرد: استان هرمزگان با برخورداری از نوار زیبای ساحلی و همچنین وجود اقوام، پوششها، گویشها و سنتهای متفاوت موقعیت خوبی را برای هنرمندان ایجاد کرده تا با بهرهگیری از آن بتوانند آثار زیبا و پر محتوایی را خلق کنند.
مسئول سازمان بسیج هنرمندان هرمزگان در ادامه اظهار کرد: موضوعاتی که در فراخوان جشنواره مورد تأکید قرار گرفته بر اساس واقعیتها و نیازهای امروز جامعه طراحی شده و بهترین فیلم این جشنواره به موضوع اقتصاد مقاومتی پرداخته بود و اینکه با چه ابزار بسیار سادهای میتوان از تولیدات چینی فاصله گرفت و نیاز خانه را با آن تأمین کرد.
زامیران سطح این دوره از جشنواره را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: ۷۰ اثر هنری به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که تمامی آنها از موضوعات و مضمونهای خوب هنری و محتوایی برخوردار بودند.
یادآور میشود؛ مراسم اختتامیه جشنواره استانی فیلم بسیج با حضور جعفر قاسمی بازیگر فیلم محمد رسولالله(ص) و جمعی از مسئولان شهرستانی و استانی در سالن شهید تندگویان شهرستان پارسیان برگزار شد.
در این مراسم از اثر سلمان سلجوقی به عنوان بهترین فیلم داستانی و بهترین کارگردانی، مریم مؤمنزاده در بخش بهترین بازیگر خردسال، سید علی میرکریمی بهترین تصویربرداری، بنفشه ابراهمی بهترین بازیگر زن، بهزاد زرنگار بهترین بازیگر مرد، ابوالحسن زاهدی و زهرا حیدری به ترتیب به عنوان رتبه دوم و سوم بخش کارگردانی تقدیر به عمل آمد.
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