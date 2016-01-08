شهادت رساندن شیخ نمر نشان از سقوط آل سعود است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه این هفته گفت: انجام دادن هر کاری قرارگاهی دارد و قرارگاه دین روحانیت است و مجموعه ای که به دست رهبری و این نظام تشکیل شده است سنگرهای نماز جمعه هستند.

وی به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص انتخابات اشاره کرد و بیان داشت: بیانات رهبری در امر انتخابات بسیار روشن است و آن حضور بیشتر آحاد مردم است.

خطیب جمعه بندرعباس خطاب به مردم در خصوص نزدیک شدن انتخابات نمایندگان مجلس و خبرگان رهبری گفت: مردم باید بدانند و درک کنند اگر نزدیکانشان کاندید شدند و لیاقت مجلس را نداشتند به او رای ندهند و به کسی که لیاقت مجلس را دارد رای دهند.

آیت الله نعیم آبادی اظهارداشت: اگر می خواهید مشکلات جامعه حل شود انتخاب اصلح کنیم چرا که ۲۵۰ نفر فرد اصلح به مجلس برود مشکلات حل خواهد شد.

وی به جنایت اخیر عربستان در به شهادت رساندن شیخ باقر النمر اشاره کرد و افزود: عربستان آدم کش و جلاد، تامین کننده سلاح و پول جلادها را اخیرا عضو مجمع حقوق بشر قرار داده است، این بشر کدام بشر است؟ همان بشری که سر او را می برند؟ اف بر شما ای قلبی های فاسد و مرگ بر تو ای آمریکای خبیث.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری به سابقه ده ساله سعودی ها در آدم کشی اشاره کرد و اظهار داشت: سعودی ها ده ها سال در مجمع حقوق بشر سابقه ی آدم کشی دارند و ای بر احوال بشری که نگهبانانشان گرگها باشند؟ گرگها نابود شوند.

آیت الله نعیم آبادی خاطرنشان کرد: به شهادت رساندن روحانی مجاهد شیعه شیخ باقر النمر نشان از سقوط دولت آل سعود خواهد بود

وی افزود: این شهادت وسیله ای برای بیداری جهان اسلام است و راهی برای شناختن هر چه بیشتر استکبار جهانی است و باید به مجمع حقوق بشر گریه کرد که مدافع حقوقی او یک آأمی به نام سعودی است.

خطیب جمعه بندرعباس خاطرنشان کرد:حضور آحاد مردم بندرعباس در تظاهرات علیه آل سعود نشان از نفرت مردم علیه این دولت است.

بعد از پایان نماز عبادی سیاسی جمعه مردم به نشان از اعتراض به شهادت رساندن شیخ النمر توسط دولت عربستان در تظاهرات علیه آل سعود شرکت کردند.