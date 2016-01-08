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۱۸ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۳۹

دبیر اجرایی جشنواره فیلم بسیج:

جشنواره فیلم بسیج با هماهنگی کامل مسئولان شهرستان برگزار شد

جشنواره فیلم بسیج با هماهنگی کامل مسئولان شهرستان برگزار شد

پارسیان - دبیر اجرایی جشنواره استانی فیلم بسیج از برگزاری نشست‌های متعدد با مسئولان شهرستان، هماهنگی کامل و دعوت از همه آنان برای حضور سخن گفت.

حجت الاسلام عبدالرضا شیبانی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به برخی انتقادات در خصوص عدم هماهنگی زمان برگزاری جشنواره گفت: جشنواره استانی فیلم بسیج از پنج ماه قبل برنامه‌ریزی‌های اولیه آن صورت گرفت و طی نشستی در فرمانداری و با حضور جمعی از رؤسای ادارات تقسیم کار صورت گرفت.

وی اضافه کرد: پس از اولین جلسه و همزمان با آغاز ماه محرم و صفر داوری آثار ارسالی به جشنواره در مرکز استان آغاز شد و برگزیدگان به شهرستان معرفی شدند تا مقدمات برگزاری مراسم اختتامیه در شهرستان برگزار شود.

دبیر اجرایی جشنواره همچنین اظهار کرد: قریب به ۸ نشست دو جانبه و چند جانبه با فرماندار شهرستان و برخی مسئولین برگزار شد که سهم فرماندار از این نشست‌ها چهار نشست بود و در آخرین دیدار به ایشان اعلام کردیم که روز پنجشنبه ساعت ۱۹ مراسم اختتامیه برگزار می‌شود و از ایشان خواهش کردیم به دلیل اینکه مسئولین استانی نیز حضور دارند در مراسم حضور داشته باشند و ایشان نیز قول همکاری و مساعدت دادند.

شیبانی در ادامه گفت: علاوه بر نشست‌ها و دعوت نامه‌های حضوری دو بنر در سطح شهر نصب و به هزاران نفر در سطح شهرستان پیامک زده شد.

وی دعوت نامه رسمی از مسئولین و رؤسای ادارات را روز چهاشنبه و یک روز قبل از برپایی مراسم عنوان کرد و یادآور شد: در روز چهارشنبه و همزمان با حضور اولین تیم هنری از مرکز استان در شهرستان دعوت نامه رسمی به تمامی مدیران ادارات ارسال شد اما گویا انگار کسانی این همه سعی و تلاش در دعوت را نادیده می‌گیرند و متولیان برگزاری جشنواره را به عدم هماهنگی با مسئولان شهرستان متهم می‌کنند که من در حال حاضر قصد پاسخگویی ندارم و قضاوت را به عهده مردم خوب شهرستان می‌گذارم.

دبیر اجرایی فیلم بسیج در پایان با اشاره به اینکه مخاطب جشنواره فیلم مخاطبی خاص و انگشت شمار است اظهار داشت: البته فرماندار و جمعی از مسئولین هر چند با تأخیر اما به جلسه رسیدند که با حضور آنان از هنرمندان برگزیده تقدیر به عمل آمد.

کد مطلب 3019888

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