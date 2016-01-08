جشنواره فیلم بسیج با هماهنگی کامل مسئولان شهرستان برگزار شد

حجت الاسلام عبدالرضا شیبانی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به برخی انتقادات در خصوص عدم هماهنگی زمان برگزاری جشنواره گفت: جشنواره استانی فیلم بسیج از پنج ماه قبل برنامه‌ریزی‌های اولیه آن صورت گرفت و طی نشستی در فرمانداری و با حضور جمعی از رؤسای ادارات تقسیم کار صورت گرفت.

وی اضافه کرد: پس از اولین جلسه و همزمان با آغاز ماه محرم و صفر داوری آثار ارسالی به جشنواره در مرکز استان آغاز شد و برگزیدگان به شهرستان معرفی شدند تا مقدمات برگزاری مراسم اختتامیه در شهرستان برگزار شود.

دبیر اجرایی جشنواره همچنین اظهار کرد: قریب به ۸ نشست دو جانبه و چند جانبه با فرماندار شهرستان و برخی مسئولین برگزار شد که سهم فرماندار از این نشست‌ها چهار نشست بود و در آخرین دیدار به ایشان اعلام کردیم که روز پنجشنبه ساعت ۱۹ مراسم اختتامیه برگزار می‌شود و از ایشان خواهش کردیم به دلیل اینکه مسئولین استانی نیز حضور دارند در مراسم حضور داشته باشند و ایشان نیز قول همکاری و مساعدت دادند.

شیبانی در ادامه گفت: علاوه بر نشست‌ها و دعوت نامه‌های حضوری دو بنر در سطح شهر نصب و به هزاران نفر در سطح شهرستان پیامک زده شد.

وی دعوت نامه رسمی از مسئولین و رؤسای ادارات را روز چهاشنبه و یک روز قبل از برپایی مراسم عنوان کرد و یادآور شد: در روز چهارشنبه و همزمان با حضور اولین تیم هنری از مرکز استان در شهرستان دعوت نامه رسمی به تمامی مدیران ادارات ارسال شد اما گویا انگار کسانی این همه سعی و تلاش در دعوت را نادیده می‌گیرند و متولیان برگزاری جشنواره را به عدم هماهنگی با مسئولان شهرستان متهم می‌کنند که من در حال حاضر قصد پاسخگویی ندارم و قضاوت را به عهده مردم خوب شهرستان می‌گذارم.

دبیر اجرایی فیلم بسیج در پایان با اشاره به اینکه مخاطب جشنواره فیلم مخاطبی خاص و انگشت شمار است اظهار داشت: البته فرماندار و جمعی از مسئولین هر چند با تأخیر اما به جلسه رسیدند که با حضور آنان از هنرمندان برگزیده تقدیر به عمل آمد.