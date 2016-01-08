انفجار مهیب در یک منزل مسکونی به دلیل نشت گاز موجب وحشت مردم شد

مدیرعامل آتش نشانی بجنورد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساعت ۱۸ جمعه شب، صدای انفجار مهیبی در خیابان فردوسی بجنورد موجب شد تا اکیپ های آتش نشانی به این محل اعزام شوند.

علی گودرزی افزود: در این حادثه که در خیابان فردوسی - کوچه ایرج رخ داده بود، نشت گاز از شلنگ بخاری یک اتاق موجب انفجار و شعله وری شد اما خوشبختانه به دلیل اینکه اعضای خانواده در اتاق دیگری حضور داشتند، این حادثه خسارت جانی نداشت.

وی افزود: البته به دلیل شعله وری پس از انفجار بخشی از وسایل موجود در اتاق آسیب دیده، درب و پنجره از جا کنده شده و صدای ناشی از این انفجار موجب رعب و وحشت مردم شده بود.

گودرزی تصریح کرد: آتش سوزی در این منزل مهار و اقدامات لازم از سوی اتش نشانان اعزامی نیز انجام شد.