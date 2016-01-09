خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: اهالی روستای ریخان سه بخش معمولان از توابع شهرستان پلدختر از نبود آب آشامیدنی رنج می‌برند، موضوع کم‌آبی در برخی از روستاهای این شهرستان موجب شده تا مردم زندگی خود را با رنج و مشقت ادامه بدهند.

در این میان جمعی از اهالی روستای ریخان سه از وضعیت نبود آب آشامیدنی در روستای خود گلایه دارند و از مسئولان این حوزه می‌خواهند که برای وضعیت اسفناک آن‌ها چاره‌ای بی اندیشند.

طی مسافت ۶ کیلومتری برای یک گالن ۲۰ لیتری آب

یکی از اهالی روستای ریخان سه در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: مردم این روستا دیگر تحمل سختی‌ها و مشکلات نبود آب آشامیدنی را ندارند از مسئولان و متولیان امر در شهرستان می‌خواهیم تا در این راستا چاره‌ای بی اندیشند.

همت کریمی می‌افزاید: برای تهیه حتی یک گالن ۲۰ لیتری آب آشامیدنی سالم در سختی و تنگنا به سر می‌بریم و این وضعیت دیگر برای اهالی طاقت فرساست.

زیبا تیموری یکی دیگر از اهالی روستا می‌گوید: برای تهیه آب موردنیاز روزمره با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنیم و نبود آب آشامیدنی باعث شده که ما بیشتر وقت خود را برای راه تهیه آب صرف کنیم چراکه برای تأمین آب باید مسافت شش کیلومتری تا چشمه را طی کنیم.

وی سخنان خود را این‌گونه ادامه می‌دهد که زندگی ما به خاطر بی‌آبی مختل شده و دیگر از این وضعیت خسته شده‌ایم.

مهاجرت در انتظار اهالی روستای «ریخان»

آقا علی حسنوند یکی دیگر از اهالی روستای ریخان سه به خبرنگار مهر می‌گوید: ما آب آشامیدنی موردنیاز خود را از چشمه و به‌سختی تهیه می‌کنیم و مانده‌ایم برای استحمام، شستن وسایل زندگی و حتی وضو گرفتن از کجا آب تهیه کنیم یا دام‌های خود را چگونه سیراب سازیم.

وی می‌افزاید: برخی از اهالی روستا برای تأمین آب آشامیدنی موردنیاز خود از تراکتور استفاده می‌کنند و این هم وقت‌گیر و واقعاً مشکل‌ساز است و اگر ما توان مالی داشته باشیم به خاطر مشکل بی‌آبی خانه‌هایمان را ترک کرده و به شهر مهاجرت می‌کنیم.

مشکلاتی که به گوش مسئولان نمی‌رسد

محمد آقا جعفری یکی دیگر از اهالی روستای ریخان سه بابیان اینکه این روستا شورا و دهیار ندارد تا مشکلات ما را به گوش مسئولان برسانند گفت: بحران بی‌آبی برای اهالی این روستا مشکلات فراوانی را به وجود آورده و این در حالی است که آب نیاز اولیه برای زندگی هر فرد است.

وی می‌افزاید: اهالی روستا با مراجعه به اداره آبفار نامه‌ها و پیگیری‌های زیادی در این رابطه داشته‌اند اما تاکنون این مشکل همان‌گونه به قوت خود باقی‌مانده است.

چشمه روستای ریخان خشک شد

رئیس آب و فاضلاب روستایی شهرستان پلدختر در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با مشکل بی‌آبی روستای ریخان سه می‌گوید: چشمه آب آشامیدنی روستای ریخان سه با تعداد ۱۵ خانوار و ۵۵ نفر جمعیت خشک‌شده و این روستا نیز تحت پوشش خدمات شرکت آبفار نیستند.

حمید بهار وند ادامه می‌دهد: مردم این روستا آب موردنیاز خود را از چشمه تهیه می‌کنند و اکنون با توجه به عدم بارندگی‌ها و خشک‌سالی‌ها چشمه منطقه خشک‌شده و با تانکر سیار به اهالی آب‌رسانی می‌شود.

موضوع خشک‌سالی و کم‌آبی در استان لرستان و به‌تبع آن در شهرستان پلدختر که در پایین‌دست سرشاخه رودخانه کشکان قرار دارد مسئله‌ای جدی بوده و می‌طلبد که مسئولان ذی‌ربط چاره‌ای بیاندیشند و احداث سدهای در دست مطالعه را جدی گرفته و برای ساخت آن‌ها از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

۷۴ درصد جمعیت روستایی پلدختر تحت پوشش شرکت آبفار هستند

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: شهرستان پلدختر دارای ۲۶۷ روستا با جمعیتی بالغ‌بر ۴۴ هزار نفر بوده و به دلیل گرم بودن این شهرستان بسیاری از روستاها دارای جمعیت روستایی، عشایری و یا به‌صورت کوچ رو هستند و بخشی از سال را در این شهرستان حضور دارند.

علیرضا کاکاوند افزود: با اقدامات انجام‌شده در حال حاضر ۱۲۰ روستای این شهرستان با جمعیتی بالغ‌بر ۳۵ هزار نفر و معادل ۷۴ درصد جمعیت روستایی شهرستان تحت پوشش خدمات شرکت آبفار قرار دارند.

وی گفت: اغلب روستاهای فاقد خدمات این شرکت در شهرستان پلدختر کمتر از ۲۰ خانوار بوده و یا به‌صورت عشایر کوچ رو هستند.

سه روستای بالای ۲۰ خانوار پلدختر مشکل آب آشامیدنی دارند

وی افزود: در حال حاضر تنها سه روستای بالای ۲۰ خانوار در شهرستان پلدختر از خدمات این شرکت بهره‌مند نیستند که با تلاش‌های انجام‌شده در سال جاری و در اسرع وقت تحت پوشش آب‌رسانی روستایی نیز قرار می‌گیرند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان به نبود آب آشامیدنی روستای ریخان سه بخش معمولان پلدختر اشاره کرد و گفت: این روستا بافاصله بیش ۵۰ کیلومتر از مرکز شهرستان قرار دارد و با جمعیت ۱۰ خانوار در قالب ۵۰ نفر در این روستا سکونت دارند.

حفر چاه برای تأمین آب روستای ریخان

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان بابیان اینکه روستای ریخان سه از طریق چشمه کنار روستا تأمین آب می‌شود و در چند سال اخیر به دلیل خشک‌سالی این چشمه با کمبود آب مواجه شده و با بارندگی‌های اخیر این چشمه پر آب‌شده و مردم روستا از این چشمه بهره‌مند هستند.

کاکاوند گفت: برای تأمین آب پایدار روستای ریخان سه این شرکت نسبت به مکان‌یابی، جانمایی محل حفر چاه اقدام کرده و در صورت تأمین اعتبار در آینده عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.