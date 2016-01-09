باشگاه خبرنگاران نوشت: شاید برای شما هم پیش آمده باشد که به علت دغدغه‌های فراوان و کارهای به تعویق افتاده نتوانید در طول شب خوب بخوابید. اما اگر بدانید بی‌خوابی با بدن شما چه می‌کند هرچه سریع‌تر آن را کنار می‌گذارید. خمیازه کشیدن طبیعی است اما اگر زیاد و پشت سر هم خمیازه می‌کشید به این معنا است که بدن شما دارد به شما نشان می‌دهد که یک چیزی سر جای خودش نیست و شما دچار کمبود خواب هستید.



بی‌خوابی و کمبود خواب بر سلامتی عمومی بدن تاثیر می‌گذارد و با گذشت زمان شما را با مشکلات جدی روبه‌رو می‌کند و از همه مهم‌تر کیفیت زندگی شما را پایین می‌آورد و حس خستگی دائمی در شما بوجود می‌آورد که پس از مدتی بهبود آن کار آسانی نیست.



در اینجا به ۱۰ تاثیر مخرب کمبود خواب بر بدن اشاره می‌کنیم تا شما با توجه به آن‌ها ساعات خواب خود را تنظیم کنید. علاوه بر خواب کافی، کیفیت خوبیدن نیز تاثیرگذار است.



۱-کم‌خوابی به طور تدریجی سبب بروز مشکلات بسیاری همچون اختلالات قلبی عروقی می‌شود و کیفیت زندگی را پایین می‌آورد.



۲-کمبود خواب به راحتی می‌تواند عملکرد مغز را با مشکل مواجه کند. علاوه بر این، کم‌خوابی به طور تدریجی حافظه کوتاه‌مدت را کند می‌کند و همچنین باعث بروز مشکلاتی در حافظه بلندمدت می‌شود.



۳-کم‌خوابی شما را بی‌حوصله، خسته، دمدمی مزاج، حساس، زودرنج و بدخلق می‌کند به طوری که بر اثر عوامل کم‌اهمیت و جزئی کنترل خود را از دست می‌دهید.



۴-کم‌خوابی به یکی از مهم‌ترین دلایل تصادف‌های رانندگی است و احتمال وقوع آن را افزایش می‌دهد.



۵-هنگامی که شما کمبود خواب دارید، تمرکز شما افزایش می‌یابد و در نتیجه قدرت خلاقیت و مهارت‌های کنترل مشکلات در شما کاهش می‌یابد.



۶-اگر به مدت طولانی خوب و به طور کافی نخوابیده باشید کم‌کم دچار برخی توهم‌ها می‌شوید.



۷-بر اثر کم‌خوابی سیستم ایمنی بدن ضعیف می‌شود و به‌راحتی بیمار می‌شوید. گاهی اوقات علت یک سرماخوردگی ممکن است بی‌خوابی باشد. از طرف دیگر، بی‌خوابی خطر ابتلا به افسردگی و احتمال خودگشی را افزایش می‌دهد.



۸-اگر برای مدتی طولانی خواب خوبی نداشته باشید به طور ناخودآگاه به چرت‌های فراوان و متعدد در طول روز دچار می‌ود به طوری که ممکن است فعالیت‌ها و کارهای روزانه شما را با مشکل روبه‌رو کند. این مشکل حین رانندگی و یا کارهای حساس دیگر می‌تواند حادثه‌ساز شود.



۹-اگر شما مبتلا به فشار خون بالا هستید، ممکن است بی‌خوابی در یک فشار خون شما را در طول روز افزایش دهد. علاوه بر این بی‌خوابی به مرور زمان باعث مبتلا شدن به فشار خون بالا می‌شود.



۱۰-کم‌خوابی بر مقدار انسولینی که بعد از غذا خوردن در بدن شما آزاد می‌شود تاثیر می‌گذارد و ب همین دلیل خطر ابتلا به دیابت نوع را در شما افزایش می‌دهد.