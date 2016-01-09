بابک احمدی در گفتگو با مهر در خصوص تفاهم نامه اخیر با شرکت زیمنس آلمان، گفت: بخش عمده ای از این تفاهم نامه به موضوع ناوگان برمی‌گردد و توافق شده است که با انتقال دانش فنی از این شرکت به شرکت‌های ایرانی، تولید ناوگان در داخل کشور انجام شود.

وی با بیان اینکه حضور سرمایه گذاران در کشور بستگی به شرایط مالی و اقتصادی دارد، افزود: امیدواریم با اجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها، حضور سرمایه گذاران را در این بخش بیشتر داشته باشیم تا کارخانه‌های تولید ناوگان هم رونق بیشتری پیدا کند، بنابراین پیش بینی می‌کنیم که در ماه های آینده اتفاقات خوبی در حوزه تولید ناوگان داخلی بیافتد.

معاون ناوگان شرکت راه آهن با تاکید بر اینکه با بهبود فضای سرمایه گذاری، شرکت‌های داخلی رونق پیدا می‌کنند، اظهار داشت: مطابق تفاهم نامه با شرکت زیمنس، این شرکت با همکاری شرکای داخلی، نسبت به انتقال دانش فنی و ساخت داخل اقداماتی را انجام می‌دهد.

احمدی درباره پرداخت بدهی شرکت ایریکو از سوی دولت، گفت: دولت بدهی به شرکت ایریکو دارد که در حال پرداخت آن هستیم، البته وضعیت نقدینگی دولت خوب نیست و پروژه های عمرانی با کمبود منابع مالی مواجه هستند اما در حال تلاشیم تا بدهی ایریکو را بپردازیم.

وی با بیان اینکه در طول هفته های اخیر هم رقمی بابت بدهی ها به این شرکت پرداخت شده است، افزود: باوجود مشکلاتی که در جریان پرداختی های پروژه های عمرانی وجود دارد اما این شرکت را در اولویت قرار دادیم، چرا که تولید ناوگان داخلی برای ما اهمیت زیادی دارد.

با وجود راه اندازی مجدد خط تولید ریل باس از مرداد امسال، برخی منابع مطلع از احتمال تعطیلی دوباره خط تولید ریل باس ایرانی به دلیل مشکلات مالی خبر می‌دهند. در واقع شرکت ایرانی که با همکاری یک شرکت خارجی در حال ساخت ریل باس است، با کمبود شدید نقدینگی و مطالبات معوق روبرو است که همکاری با شرکت خارجی را هم با مشکلاتی مواجه کرده است.