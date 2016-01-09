مسعود معمار درباره وضعیت تداوم بازسازی مجموعه تئاتر شهر و برگزاری مناقصه این بازسازی به منظور انتخاب پیمانکار جدید به خبرنگار مهر گفت: برآورد هزینه‌ها و موارد مورد نیاز برای تداوم بازسازی مجموعه تئاتر شهر به ویژه سالن اصلی مجموعه از سوی مشاور تعیین شده از سوی وزارت ارشاد ارائه شده‌ که این برآوردها در حال بررسی هستند ضمن اینکه ما منتظر اعتبار هستیم.



وی درباره میزان برآورد تعیین شده از سوی مشاور وزارت ارشاد در خصوص هزینه و موارد مورد نیاز برای تداوم بازسازی مجموعه، اظهار کرد: من هزینه برآورد شده را دقیق نمی‌دانم ولی در این برآورد تمامی موارد مورد نیاز برای بازسازی سالن اصلی و موارد باقیمانده دیگر در مجموعه در نظر گرفته شده‌ است.



سرپرست دفتر طرح‌های عمرانی وزارت ارشاد با بیان اینکه از اعتبار ۶ میلیارد تومانی تعیین شده برای بازسازی مجموعه تئاتر شهر تنها کمی بیش از یک میلیارد تومان در سال جاری تخصیص پیدا کرده است، تأکید کرد: اعتبار برای بازسازی مجموعه تئاتر شهر وجود دارد و ما می‌توانیم مناقصه برگزار کنیم ولی وقتی بودجه‌ای تخصیص پیدا نکرده است، برگزاری مناقصه بی‌فایده است.



معمار ادامه داد: وقتی مناقصه برگزار و پیمانکار جدید مشخص شود، باید بودجه را در اختیار داشته باشیم تا بازسازی ادامه پیدا کند. ما نمی‌توانیم برای بازسازی سالن اصلی مجموعه ریسک کنیم و بدون در اختیار داشتن بودجه مناقصه را برگزار کنیم زیرا وقتی پیمانکار جدید تعیین می‌شود، باید بودجه در اختیار او قرار بگیرد تا بازسازی را انجام دهد.



وی درباره وضعیت بازسازی سالن قشقایی اظهار کرد: ما در سالن قشقایی نیز با توجه به اینکه بودجه‌ای در اختیار نداشتیم، از محل‌های دیگر هزینه مورد نیاز برای تکمیل بازسازی این سالن تا آغاز سی و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر را تأمین کردیم.

انتقال سند ساختمان اداره تئاتر



سرپرست دفتر طرح‌های عمرانی وزارت ارشاد درباره وضعیت تخریب و بازسازی بنای قدیمی اداره برنامه‌های تئاتر نیز یادآور شد: سند اداره تئاتر به نام وزارت ارشاد نیست و مراحل انتقال این سند در دست انجام است. ما با شهرداری تهران رایزنی‌هایی را داشتیم و نامه‌ای را ارائه دادیم و بخشی از عوارض‌های مورد نیاز را هم پرداخت کردیم. دستور نقشه از سوی شهرداری ارائه شده ولی به دلیل اینکه هنوز سند به نام وزارتخانه نیست، عوارض صدور پروانه و تراکم صادر نشده است.



معمار در بخش پایانی سخنان خود به راه‌اندازی ۲ مجموعه تئاتری در شهرهای قم و رشت همزمان با ایام دهه فجر خبر داد و گفت: هر کدام از این مجموعه‌ها دارای سالن تئاتری با ظرفیت ۶۵۰ نفر هستند. ضمن اینکه در مجموعه احداث شده در شهر رشت، سالن موسیقی‌ای با ظرفیت ۹۰۰ نفر نیز وجود دارد. هر کدام از این مجموعه‌ها دارای پلاتوهای تمرین با ظرفیت اجرای تئاتر هستند.