علی لدنی تهیه کننده مجموعه «معمای شاه» به خبرنگار مهر گفت: با مرگ اشرف پهلوی رسانه های داخلی و خارجی زیادی به زندگی و فعالیت های غیر قانونی او پرداخته اند. جالب اینکه کسانی در رسانه های خارجی از کارهای غیر قانونی اشرف پرده برمی‌دارند که خودشان زمانی به این خاندان وفادار بوده اند.

وی افزود: فوت اشرف پهلوی در روزهایی که «معمای شاه» روی آنتن می رود نظر بسیاری از تحلیلگران ایرانی و خارجی را به خود جلب کرد و این باعث شد بسیاری از افرادی که درباره صحت و سقم فیلمنامه این مجموعه موضع منفی داشتند پی ببرند که هر آنچه در «معمای شاه» به تصویر درآمد دقیقا مشابه همان حرف هایی است که در مطبوعات و رسانه های دنیا مطرح می شود.

تهیه کننده «معمای شاه» گفت: چندی پیش یکی از رسانه های فارسی زبان درباره رضا پهلوی و تاریخ حکومت او به مسایلی تاریخی اشاره کرده بود که در سریال «معمای شاه» هم بدانها اشاره شده بود. از این حیث مجموعه تلویزیونی «معمای شاه» به همه مخاطبان نشان داده است که هرآنچه در این اثر مطرح شده کاملا مطابق با واقعیت های تاریخ معاصر است.

وی درباره روند تولید این مجموعه گفت: «معمای شاه» از روز دوشنبه ۲۱دی ماه با حضور محمدرضا شریفی نیا، داریوش ارجمند و آزاده اسماعیل خانی برای ادامه تصویربرداری به زندان قصر می رود.