نادر پیرتاج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آسمان استان همدان در ۲۴ ساعت آینده نیمهابری تا تمام ابری، در برخی نقاط همراه با بارش باران و برف و وزش باد پیشبینی میشود.
مسئول مرکز پیشبینی هواشناسی استان همدان بابیان اینکه سامانه بارشی از صبح فردا بهتدریج از استان همدان خارج میشود، گفت: موج بارندگی از سمت جنوب وارد استان همدان شده و بارش باران را به همراه داشته است.
پیرتاج یادآور شد: بیشترین بارندگیها با ۱۷ میلیمتر بارش متعلق به اسدآباد بوده و در همدان میزان بارندگی ۵ میلیمتر گزارششده است.
مسئول مرکز پیشبینی هواشناسی استان همدان بابیان اینکه از فردا تا اواخر هفته جوی پایدار در استان حاکم خواهد بود، افزود: هوای دیشب همدان ۳ درجه سانتیگراد بالای صفر گزارششده اما دمای هوای همدان فردا و پسفردا کاهش خواهد یافت.
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