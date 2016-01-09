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۱۹ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۰۷

مسئول مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان همدان:

سامانه بارشی فردا از استان همدان خارج می‌شود

سامانه بارشی فردا از استان همدان خارج می‌شود

همدان - مسئول مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان همدان از ادامه بارندگی‌ها تا صبح فردا در استان خبر داد و گفت: سامانه بارشی فردا از استان همدان خارج می‌شود.

نادر پیرتاج‌ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آسمان استان همدان در ۲۴ ساعت آینده نیمه‌ابری تا تمام ابری، در برخی نقاط همراه با بارش باران و برف و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

مسئول مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان همدان بابیان اینکه سامانه بارشی از صبح فردا به‌تدریج از استان همدان خارج می‌شود، گفت: موج بارندگی از سمت جنوب وارد استان همدان شده و بارش باران را به همراه داشته است.

پیرتاج یادآور شد:  بیشترین بارندگی‌ها با ۱۷ میلی‌متر بارش متعلق به اسدآباد بوده و در همدان میزان بارندگی ۵ میلی‌متر گزارش‌شده است.

مسئول مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان همدان بابیان اینکه از فردا تا اواخر هفته جوی پایدار در استان حاکم خواهد بود، افزود: هوای دیشب همدان ۳ درجه سانتی‌گراد بالای صفر گزارش‌شده اما دمای هوای همدان فردا و پس‌فردا کاهش خواهد یافت.

کد مطلب 3020561

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