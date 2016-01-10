۳۰ گشت پلیس راه در راه های ارتباطی ایلام مستقر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس ایلام، سرهنگ محسن ناصری افزود: برابر اعلام سازمان هواشناسی، سامانه بارشی از روز گذشته وارد آسمان استان ایلام شده و موجب بارش برف و باران در مناطق مختلف به ویژه نقاط مرتفع و کوهستانی این استان شده است.

وی با بیان اینکه پلیس به همراه سایر دستگاه های خدمات رسان از جمله راهداری با آمادگی کامل در سطح جاده های کوهستانی مستقر است، اظهار کرد: گشت های محسوس و نامحسوس پلیس بر تردد وسایل نقلیه در جاده های استان نظارت می کنند.

ناصری به رانندگان توصیه کرد ضمن مدیریت سفر تا جایی که ممکن است از سفرهای غیر ضروری در روزهای برفی خودداری کنند و افزود: همراه داشتن زنجیر چرخ از ضرورت های رانندگی در فصل زمستان بویژه جاده های کوهستانی است.

وی ادامه داد: رانندگان وسایل نقلیه در صورت ضرورت برای سفر باید پیش از مسافرت در هوایی بارانی و زمستانی از کارکرد برف پاکن و سامانه گرمایشی وسیله نقلیه خود اطمینان حاصل کنند.

رئیس پلس راه ایلام افزود: همراه داشتن زنجیر چرخ در شرایط بارندگی به ویژه هنگام حرکت در جاده های کوهستانی الزامی است و در صورت نداشتن زنجیر چرخ پلیس راه طبق قانون از حرکت وسیله نقلیه جلوگیری خواهد کرد.

ناصری در خاتمه به رانندگان توصیه کرد که هنگام بارندگی و لغزندگی راه ها به ویژه در جاده های برف گیر و کوهستانی استان فاصله طولی را رعایت و با سرعت مطمئنه حرکت کنند.