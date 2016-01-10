به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری پیش از ظهر یکشنبه در نشست با مسئولان و اعضای هسته‌های گزینش استان بوشهر اظهار داشت: نظام خلقت بر اساس یک برنامه گزینشی ساخته شده است و قرار گرفتن عالم به این صورت بر اساس گزینش بوده است.

وی با اشاره به اینکه کار گزینش یک فعالیت کارشناسانه و تخصصی است، اضافه کرد: اقدامات گزینشی باید بر اساس ویژگی‌هایی همچون پر بصیرت، تقوا مدار و اخلاق محور انجام شود.

امام جمعه بوشهر با اشاره به نقش حیاتی و تاثیرگذار فعالیت هسته گزینش برای دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مختلف، بیان کرد: کار افرادی که در هسته گزینش فعالیت دارند، مسئولیت بسیار سنگینی است.

آیت‌الله صفایی بوشهری تصریح کرد: کار هسته گزینش بر اساس کارشناسی و خبریت، تقوا مداری، اخلاق محوری و بصیرت است و از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه هسته‌های گزینش متصدی حفظ سلامت ورود و خروج افراد در دستگاه‌ها هستند، خاطرنشان کرد: سلامت هر دستگاه، ضامن سلامت انقلاب است و این موضوع در کار هسته گزینش نمود دارد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر خواستار توجه ویژه به دقت‌های اولیه و ظرافت‌های کاری در گزینش‌های گذشته شد و افزود: هسته‌های گزینش مراقب نقشه‌های نفوذ دشمن باشند.