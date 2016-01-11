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۲۱ دی ۱۳۹۴، ۸:۲۶

سرپرست تیم فوتسال یاسین پیشروی قم در گفتگو با مهر:

تیم یاسین پیشرو بر سکوی ششم لیگ بر‌تر فوتسال ایستاد

تیم یاسین پیشرو بر سکوی ششم لیگ بر‌تر فوتسال ایستاد

قم - سرپرست تیم فوتسال یاسین پیشروی قم با بیان اینکه این تیم در آخرین مسابقه خود در لیگ بر‌تر فوتسال بازنده از میدان خارج شد، گفت: یاسین پیشرو بر سکوی ششم لیگ بر‌تر فوتسال ایستاد.

امید رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم فوتسال یاسین پیشروی قم در آخرین گام در مسابقات لیگ بر‌تر فوتسال باشگاه‌های کشور عصر یکشنبه در قرچک به دیدار تیم شهید منصوری این شهر رفت.

وی افزود: در این مسابقه تیم یاسین پیشروی قم ۲ بر یک مغلوب میزبان خود شد در حالی که محمد کرمانی تنها گل تیم یاسین پیشرو را در این مسابقه به ثمر رساند.

سرپرست تیم فوتسال یاسین پیشروی قم گفت: یاسین پیشرو با این نتیجه بر سکوی ششم لیگ بر‌تر فوتسال ایستاد و کار خود در این فصل پایان داد.

رحمتی بیان داشت: قرار گرفتن در نیمه بالایی جدول با توجه به اینکه در میانه راه، همکاری یاسین پیشرو و نماینده فوتسال قم شکل گرفت نتیجه مناسبی است و تلاش ما بر این است که در فصل آینده با قدرت بیشتری وارد کار شویم.

وی عنوان کرد: از کادر فنی و بازیکنان یاسین پیشرو که برای اعتلای نام این باشگاه تلاش کردند قدردانی می‌کنیم و هیئت مدیره باشگاه یاسین پیشرو به زودی در مورد آینده تیم و تغییرات احتمالی برنامه ریزی خواهد کرد.

سرپرست تیم یاسین پیشروی قم تصریح کرد: یاسین پیشرو در این فصل از ۲۵ بازی صاحب ۱۱ پیروزی، ۴ تساوی و ۱۰ شکست شد.

کد مطلب 3021878

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