به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد پارسا ظهر دوشنبه در جلسه بررسی طرح‌های مشارکتی توسعه روستایی شهرستان دشتی با بیان اینکه هدف از اجرای طرح مشارکت مردم در اقتصاد و راه‌اندازی واحدهای تولیدی در روستاها است، اظهار کرد: کاهش نرخ تورم، اشتغال‌زایی، کارآفرینی جمعی، کمک به فعال سازی اقتصادی، خروج از رکود اقتصادی، زودبازده بودن طرح، افزایش توان اقتصادی مردم و بهبود معشیت آنان، کنترل مهاجرت روستائیان به شهرها و کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از مهاجرت از دیگر اهداف این طرح است.

وی افزود: برای اجرای این طرح با اعضای اقتصادی دولت مشورت صورت گرفته و بعد از آن برای اجرا به استان‌ها ابلاغ شده است.

پارسا بیان کرد: این طرح برای واحدهای تولیدی که در روستا امکان مشارکت مردم وجود داشته باشد برنامه ریزی شده و نوع فعالیت محدودیت ندارد و متناسب با استعداد و نیاز روستا است.

وی ادامه داد: مهمترین ویژگی طرح این است که دارای توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی، مالی و فرهنگی با رویکرد توجه به تکمیل زنجیره تولید تا مصرف و بازار فروش است.

پارسا با اشاره به اینکه کف مشارکت در این طرح ۲۵ خانوار است، گفت: حجم سرمایه گذاری برای این ۲۵ خانوار ۷۵۰ میلیون تومان است که آورده متقاضیان ۴۰ درصد و ۶۰ درصد نیز تسهیلات پرداخت می شود.

وی تصریح کرد: حجم سرمایه گذاری برای ۵۰ تا ۹۹ خانوار ۱۰ میلیارد ریال است که آورده متقاضیان ۳۵ درصد و ۶۵ درصد نیز بصورت تسهیلات پرداخت خواهد شد.

پرداخت تسهیلات با کارمزد ۳ درصد

پارسا از پلکانی بودن این طرح خبر داد و خاطر نشان کرد: پرداخت تسهیلات برای خانوارهای بالای ۲۰۰ خانوار بدون سقف و بر اساس نیاز پرداخت می شود که در این راستا ۲۰ درصد سهم آورده و ۸۰ درصد نیز تسهیلات پرداخت خواهد شد.

وی با بیان اینکه پرداخت این تسهیلات با کارمزد ۳ درصد است، گفت: برای ضمانت این تسهیلات نیز کارت یارانه در نظر گرفته شده به گونه ای که اگر متقاضی اقساط خود را پرداخت نکند از محل یارانه کسر خواهد شد.

پارسا ادامه داد: در این طرح وام به صورت مرحله ای پرداخت می شود و پس از پرداخت وام به مدت یکسال دوران مشارکت و بعد از بهره برداری از طرح یکسال نیز دوره تنفس در نظر گرفته شده و از سال سوم پرداخت اقساط آغاز می شود که باز پرداخت آن نیز چهار ساله پیش بینی شده است.

وی بیان کرد: این طرح تا ۱۰ سال معاف از مالیات است و با پیگری‌های صورت گرفته مقرر شد ادارات آب، برق و جهاد در اجرای این طرح همکاری و مساعدت کنند و این طرح باید بصورت شرکتی و یا تعاونی با سهم مشخص هر فرد باشد.

پارسا با اشاره به اینکه چند روستا با هم می‌توانند در اجرای این طرح مشارکت داشته باشند، افزود: طرحی مورد پذیریش است که از توجیه فنی و اقتصادی برخوردار باشد.