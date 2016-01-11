۱۴۰ میلیارد ریال برای گاز رسانی به ۲۱ روستای دشتی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو ظهر دوشنبه در جلسه بررسی طرح‌های مشارکتی توسعه روستایی شهرستان دشتی با بیان اینکه شهرستان دشتی دارای ۸۰ هزار نفر جمعیت است، اظهار کرد: این شهرستان به لحاظ وسعت دومین شهرستان استان محسوب می‌شود که ۷۰ درصد جمعیت در چهار شهر خورموج، کاکی، شنبه و بادوله مستقر هستند و مابقی نیز در روستاها سکونت دارند.

وی با اشاره به اینکه این شهرستان دارای ۹۵ روستا و ۴۹ دهیاری است، افزود: شغل غالب مردم شهرستان کشاورزی، صنعت، خدمات و صیادی است.

مهرجو بیان کرد: علی رغم پراکندگی روستاها که یکی از ویژگی‌های اصلی شهرستان است ولی به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی میزان بهره مندی روستاهای شهرستان از خدمات زیر ساختی بالای ۹۸ درصد است.

وی اضافه کرد: همه روستاها از خدمات زیرساختی از جمله آب، برق، تلفن، گاز و راه برخوردار هستند به طوری که امسال ۱۴۰ میلیارد ریال برای گاز رسانی به ۲۱ روستای شهرستان اختصاص داده شده است.

توسعه اشتغال در شهرستان دشتی

مهرجو بیان کرد: عمده‌ترین مشکل در سطح روستاها فضای کسب و کار و اشتغال پایدار است که نیاز است توجه ویژه ای به آن صورت گیرد.

وی تصریح کرد: شهرستان دشتی از ظرفیت، پتانسیل و مزیت های فراوانی در بخش های مختلف برخوردار و زمینه سرمایه گذاری نیز در این شهرستان فراهم است که اگر تسهیلات با بهره کم پرداخت شود در کوتاه‌ترین زمان اشتغال پایدار در روستاها شاهد خواهیم بود.

فرماندار شهرستان دشتی حوزه نفت و گاز و دریا را یکی دیگر از مزیت‌های شهرستان عنوان کرد و گفت: در سطح شهرستان ما دنبال این هستیم که مردم در عرصه اقتصادی با همراهی خادمین خودشان بتوانند اشتغال پایدار ایجاد کنند.

لزوم رفع موانع طرح مشارکتی

وی اظهار داشت: شهرستان دشتی در تولید نشاء گوجه فرنگی و گوجه خارج از فصل، صنایع دستی بویژه عبا بافی در کشور مطرح است که اجرای این طرح می تواند اشتغال پایدارخوبی در این حوزه‌ها به دنبال داشته باشد.

مهرجو با بیان اینکه اجرای این طرح اثرات خوبی در سطح شهرستان دارد بر ضرورت رفع موانع آن نیز تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه برخی از روستاهای شهرستان دارای ۲۰ خانوار است و این طرح نیز شامل روستاهای بالای ۲۵ خانوار می شود، گفت: اگر این طرح به روستاهای کمتر از ۲۵ خانوار نیز تعلق بگیرد قطعا استقبال از این طرح بیشتر خواهد بود.