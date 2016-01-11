به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حیدری دبیر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر و محمود صلاحی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران روز گذشته یکشنبه ۲۰ دی ماه در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران دیدار کردند. در این دیدار که با حضور مهدی محمدی مدیرکل‌ روابط‌ عمومی و امور بین‌الملل سازمان فرهنگی هنری و سید علی احمدی مدیرعامل موسسه تصویر شهر برگزار شد، محمود صلاحی گفت: جشنواره فیلم فجر به برندی بین‌المللی و افتخاری برای فرهنگ و هنر ایران تبدیل شده است. این جشنواره، جشن سینمای ایران است که در دهه انقلاب هم برگزار می‌شود و امیدواریم در برگزاری بهتر جشنواره فجر که افتخار نظام و کشور است، موفق باشید.

مشاور شهردار تهران در ادامه توضیح داد: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران آمادگی دارد تا با حمایت از این رویداد بزرگ هنری، به این جشن که ویترین سینمای کشور است، کمک کند. از جمله اختصاص سه پردیس سینمایی ملت، تماشا و راگا که در دوره‌های قبلی هم به عنوان سینمای مردمی مورد استقبال هنردوستان قرار گرفته بود.

صلاحی تاکید کرد: از ابتدای حضورم در این مسئولیت، تلاش کردم تا با توجه به شعار «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» تعامل خوبی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشم و عقیده دارم همدلی‌ها باید از فرهنگ آغاز شود.

مردم کنار عوامل فیلم ها، به تماشای آثار بنشینند

محمد حیدری دبیر جشنواره فیلم فجر با اشاره به روند برگزاری جشنواره در ماه‌های گذشته گفت: ۵۶ فیلم در بخش مسابقه در گروه های «هنر و تجربه»، «سودای سیمرغ»، «نگاه نو» و «مستند بلند» حضور دارند که کیفیت آثار، به گواه هیات انتخاب بسیار قابل توجه بود.

وی ادامه داد: در این دوره، تعامل خوبی با مجموعه شهرداری تهران داشتیم و امیدواریم بتوانیم چه در ابتدای فیلم‌ها و چه در بخش بین‌الملل که سال آینده برگزار خواهد شد، تصویر زیبایی از کلانشهر تهران را به هنرمندان کشورهای مختلف نشان بدهیم.

حیدری توضیح داد: امسال تصمیم گرفتیم در راستای تکریم مردم و علاقمندان به هنر، پردیس سینمایی ملت را به عنوان کاخ مردمی جشنواره انتخاب کنیم تا مخاطبان بتوانند در کنار هنرمندان، آثار بخش سودای سیمرغ را تماشا کنند. برای ما، اهمیت پردیس ملت کمتر از کاخ جشنواره در برج میلاد نیست.

دبیر جشنواره فیلم فجر ادامه داد: برنامه‌های زیادی برای پردیس ملت داریم. طرح «سلام سینما» که به معرفی فیلم‌ها می‌پردازد در کاخ مردمی انجام می‌شود و نمایشگاه اقلام تبلیغاتی جشنواره سی و چهارم هم در گالری پردیس ملت برقرار است.

حیدری در پایان گفت: در نظر داریم تا پوسترهای ادوار جشنواره فیلم فجر را در گالری ملت به نمایش بگذاریم و امیدواریم بتوانیم فضای مناسبی را برای مردم و علاقمندان به سینما فراهم کنیم، همچنین نماینده جشنواره در کاخ مردمی هم طی روزهای آتی اعلام خواهد شد.