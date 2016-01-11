غلامرضا سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات اداره کل میراث فرهنگی لرستان برای احیا هنر ورشو سازی در استان اظهار داشت: در این راستا ساختمان تاریخی بیرجندی های بروجرد را در حال مرمت و احیا برای ایجاد موزه ورشو داریم.

وی همچنین به معرفی هنرمندان این رشته به صندوق کارآفرینی امید برای دریافت تسهیلات بانکی کم بهره اشاره کرد و گفت: همچنین آموزش های مستمر نیز از سوی اداره کل میرث فرهنگی، صنابع دستی و گردشگری لرستان همواره در دستور کار قرار دارد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان از اخذ کد ملی برای هنر ورشو سازی لرستان خبر داد و گفت: با یک پیمانکار که تجربه پیگیری کارهای استاندارد را دارد قراردادی منعقد کردیم که طی آن پیمانکار مراحل استانداردسازی را بررسی کرده تا کدملی ورشو بروجرد و روش و آئین کار آن استاندارد شود.

بنابر این گزارش، صنعت ورشو سازی در گذشته های نه چندان دور در شهر بروجرد رونق فراوانی داشت و بخش وسیعی از بازار قدیمی این شهر را به خود اختصاص می داده است.

گستردگی این هنر به حدی بوده است که نام شهر بروجرد و ورشو با هم آمیخته شده است. این فلز به صورت ورق از کشور آلمان و لهستان به ایران وارد می شده است و با داشتن جلا ومقاومت طولانی در مقابل پوسیدگی ، آنرا "ژرمن سیلور" نیز اطلاق می کردند.

هنرمندان دیار بروجرد، با استفاده از فن چکش کاری و خم کاری با استفاده از دستگاههای ساده و همچنین نیروی بازوی خود، به خلق آثار فلزی بسیار زییایی از ورقهای ورشویی می پرداختند که از جمله می توان به ظروف غذا خوری، سماور، سینی، قندان، چایدان، گلاب پاش و ... اشاره کرد.

کارشناسان امر معتقدند که جغرافیایی متنوع لرستان و زیست‌بوم این استان در تنوع نقوش و صنایع‌دستی آن نقش بسزایی داشته به‌طوری‌که کار هنرمندان بروجردی روی فلز ورشو از انحصاری‌ترین صنایع‌دستی کشور محسوب می‌شود.

از برجسته ترین هنرمندان این حرفه می توان استاد علی میناگر، مرحوم استاد رئوف، مرحوم استاد قریب، استاد رضا گلدوز، استاد محمد باد آور، استاد علیرضا شاددل، استاد ماشاء اله فرخی و ... را نام برد.