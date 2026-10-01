به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح پنجشنبه در رأس هیئتی وارد سمنان شد و پس از استقبال رسمی مسئولان استان، با حضور در گلزار شهدای مرکز استان، به مقام شامخ سه هزار شهید سمنان ادای احترام کرد.

مهم‌ترین برنامه سفر یکروزه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان سمنان، افتتاح طرح‌ها و پروژه‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است که به صورت متمرکز و نمادین با حضور وی در استانداری سمنان برگزار خواهد شد.

معاون اقتصادی استاندار سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه‌های این سفر اظهار کرد: امروز با حضور ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۱۱۲ طرح ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان سمنان افتتاح می‌شود.

حمید دهرویه با بیان اینکه مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای اجرای این طرح‌ها ۲۴ هزار و ۱۳۶ میلیارد ریال بوده است، افزود: این طرح‌ها به صورت متمرکز و در قالب نشست شورای اداری استان سمنان به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با اشاره به یکروزه بودن سفر وزیر ارتباطات به استان سمنان، ادامه داد: شرکت در نشست با نخبگان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از دیگر برنامه‌های ستار هاشمی در این سفر است.

همچنین بنا بر اعلام اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جریان سفر به استان، یک پروژه در حوزه ارتباطات سیار را نیز کلنگ‌زنی خواهد کرد.