پنج شرکت دانش بنیان در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر هوشنگ رفیق دوست امروز در نشست هم اندیشی توسعه شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اظهار داشت: مراکز رشد دانشگاه ها به عنوان مراکز حمایتی در جهت پشتیبانی از ایده ها و تفکراتی با ثمره اشتغال زایی، محصول آفرینی و درآمد زایی را برای شرکت دانش بنیان و صاحبان ایده را در بر دارد.

وی افزود: تاسیس شرکت دانش‌بنیان، اجرا و حمایت از طرح‌های علمی پژوهشی از مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی در این دانشگاه است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکس زاهدان بیان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان با فکرها و طرح‌های نو می‌تواند در توسعه و ارتقاء بخش‌های مختلف نقش بسزایی داشته باشند.

وی تاکید کرد: نقش دانشگاه‌ها در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در حقیقت تبدیل علم به فناوری و فناوری به تولید و محصول و ثروت است، همین‌جا معلوم می‌شود که چرا دانشگاه‌ها در عصر جدید تبدیل به دانشگاه‌های کارآفرین شده و نقش اساسی در تولید ناخالص ملی دارند.

رفیق دوست گفت: در سند اخیر علم و فناوری که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، مقرر گردیده تا پایان سال ۱۴۰۴ شمسی یعنی حدود دو برنامه پنج ساله دیگر باید نیمی از تولید ناخالص ملی کشور از طریق اقتصاد دانش‌بنیان فراهم شود و این مسئولیت بسیار بزرگی است که بر دوش دانشگاه‌ها گذاشته شده است.

وی گفت: اقتصاد دانش‌بنیان یک نوع اقتصاد مبتنی بر دانش و دانایی است، پایه این نوع اقتصاد دانش و علم است و روش این اقتصاد تبدیل علم و دانش به کالا و خدمات است، از آنجایی که مبنای این اقتصاد دانش است طبعاً وابستگی این اقتصاد به دانشگاه‌ها که مهد و جایگاه تولید علم و دانش و انتقال و توسعه دانش هستند کاملاً واقعی است

رفیق دوست اظهار داشت: اکنون هسته های فناوری و شرکت های دانش بنیان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در زمینه های مختلفی از جمله گیاهان دارویی، تجهیزات پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت در حال فعالیت اند و در تلاشیم با برنامه ریزی های صورت گرفته روز به این بر این نقش بیفزائیم.

معاون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تاکید کرد: با توجه به اقبالی که حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در ایجاد طرح های دانش بنیان دارد می توان به این حوزه امیدوارانه تر پرداخت.

وی گفت: مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از تمامی افرادی که تمایل به مطرح کردن طرح های پژوهشی که منجر به تولید محصول می شود دارند با در اختیار گذاشتن امکانات تجهیزات و آزمایشگاه ها و نیز اعتبارات در دسترس، حمایت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیستان و بلوچستان دارای سه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زابل و ایرانشهر است.