جزئیات انتقال آب خزر به دریاچه ارومیه/فاز جدید طرح نجات کلید خورد

رحیم میدانی در گفتگو با مهر درباره طرح انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه برای نجات این دریاچه گفت: این طرح در دست مطالعه قرار دارد و جزو مطالبات مردم از رئیس جمهور بوده اما اجرای آن منوط به بررسی همه جوانب زیست محیطی آن است.

معاون وزیر نیرو خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک مشاور ایرانی و یک مشاور خارجی همراه با کنسرسیومی متشکل از ۶ شرکت که در مسائل زیست محیطی تبحر دارند، مشغول مطالعه این این طرح هستند و فعلا به جز مسائل زیست محیطی، روی دیگر مباحث مسیر انتقال، پمپاژ و غیره مطالعه ای انجام نمی شود.

پیش از این، سیدمحمدرضا رضازاده مدير عامل شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران با اشاره به بحث انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی ایران که از چند سال قبل مطرح شده، گفته بود: مراحل ابتدایی مطالعات این طرح به نتیجه رسیده است ، ضمن اینکه با سازمان محیط زیست استان مازندران همکاری‌هایی داشته ایم و روش‌های مختلف شیرین سازی آب دریا را هم مدنظر قرار داده ایم.

وی با اشاره به تامین بخشی از بودجه مطالعاتی این طرح تصریح کرده بود: بحث مطالعاتی این طرح عظیم تا سال ۹۶ ادامه خواهد داشت.

رضازاده با اشاره به مطالعات لازم برای انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه تصریح کرده بود: با توجه به حساسیت های زیست محیطی این پروژه در دریای خزر و دریاچه ارومیه، اجرای آن با در نظر گرفتن همه جوانب انجام خواهد شد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با بیان اینکه برای مطالعات طرح انتقال آب خزر به ارومیه از بهترین مشاوران ایرانی و خارجی در جهان دعوت به همکاری شده است، افزوده بود: نتیجه مطالعات تا یک‌سال آینده مشخص و در صورت مثبت بودن آن مراحل بعدی پروژه نیز اجرایی خواهد شد. در صورتی که اصولی بودن اجرای این طرح مشخص نشود، ادامه بقیه روند کار ممکن نیست.