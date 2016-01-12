به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت عصر دوشنبه در دومین جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان با بیان اینکه رعایت اخلاق انتخاباتی توسط نامزدهای انتخاباتی کشور اظهارداشت: نباید اجازه دهیم که انتخابات که صحنه حماسه آفرینی مردم است، تبدیل به ابزار تبلیغات جریان‌های قومی شود، چرا که این جریان‌های تندرو، سعی دارند جامعه را دو قطبی و مشارکت مردم را در انتخابات کمرنگ نمایند.

وی همچنین بر لزوم نظارت و رصد فعالیت‌های تبلیغاتی و انتخاباتی در فضای مجازی بویژه در شبکه‌های اجتماعی توسط دستگاه‌های ذیربط تاکید کرد و افزود: تلاش تمامی عوامل اجرایی برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و پرشور است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه نیز در این نشست نسبت به عمومیت یافتن نمادهای منکر و غربی در جامعه هشدار داد و گفت: نباید اجازه داد نمادهای منکر و غربی به فرهنگ عمومی تبدیل شود.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید مهدی قریشی با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر در آذربایجان غربی به ویژه ارومیه نمادهای منکری در حال گسترش است که نظم اجتماعی و عفت عمومی را بر هم می زند افزود: در برخی موارد با غفلت مسئولان این نمادها در جامعه جا افتاده و تبدیل به فرهنگ عمومی می‌شود و مقابله با این نمادهای منکر را در آینده مشکل‌تر می‌کند.

وی به کارناوال‌های عروسی در استان اشاره کرد و گفت: به راه انداختن کارناوال‌های عروسی در جاده‌ها در کنار بروز مباحث منکراتی و عدم رعایت حجاب و عفاف، موجب برهم خوردن نظم عمومی جامعه شده و به نظر می‌رسد کم کم تبدیل به فرهنگ عمومی می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین قریشی تأکید کرد: وظیفه پلیس است که در کنار تذکر نسبت به عدم رعایت شئونات اسلامی، نسبت به نظم دهی این کارناوال‌های عروسی اقدام کند.

وی اضافه کرد: امروزه به دلیل نظارت و ممانعت از برگزاری مراسم‌های مختلط، جشن عروسی‌ها به خارج از شهر کشانده شده است و مراسم به صورت مختلط برگزار می‌شود که اگر جلوی این کار گرفته نشود تبعات جدی خواهد داشت.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر آذربایجان غربی در ادامه بر اهمیت امر به معروف و نهی از منکر از منظر قرآن و روایات ائمه معصومان اشاره کرد و گفت: امر به معروف و نهی از منکر از مباحث مهم دین اسلام است که باید از سوی آحاد جامعه و به ویژه مسئولان مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه ارومیه در خصوص انتخابات و مسئله اخلاق انتخاباتی گفت: در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب به نام سال همدلی و همزبانی نامگذاری شده و از سویی دیگر دو انتخابات مهم در سال جاری در کشور برگزار خواهد شد، همه باید دست به دست هم دهیم تا با رعایت اخلاق در انتخابات، شاهد مشارکت پرشور و گسترده مردم در این عرصه مهم باشیم.

حجت الاسلام قریشی تاکید کرد: کاندیداهای انتخابات باید مراقب باشند طوری حرف نزنند که مورد سوء استفاده دشمنان قرار گیرد، چرا که دشمنان نظام اسلامی قصد دارند از این انتخابات سوء استفاده کنند.

علیرضا رادفر معاون سیاسی استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان نیز در این جلسه از رصد و پایش مستمر فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغاتی در استان خبر داد و افزود: بعد از انجام فرایند تأیید صلاحیت‌ها، با کاندیداهای تأیید صلاحیت شده، جلساتی را با هدف تاکید بر رعایت اخلاق و قانون در انتخابات، برگزار خواهیم کرد.

اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان نیز در این جلسه دیدگاه‌های خود را در رابطه با راهکارهای ارتقای فرهنگ رعایت آداب و اخلاق در انتخابات مطرح کردند.

ضرورت اجرای پیوست فرهنگی در برگزاری نمایشگاه‌های مختلف از دیگر دستورات این جلسه بود.