به گزارش خبرنگار مهر، رضا پدیدار در مراسم آغاز به کار نمایشگاه انرژی کیش با اشاره به جایگاه مناطق آزاد به ویژه جزیره کیش در روند جذب سرمایه و انتقال تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به ویژه در دوران پساتحریم، گفت: جزیره کیش باید به هاب سرمایه و تکنولوژی صنایع نفت و گاز کشور در دوران پساتحریم تبدیل شود.

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با اعلام اینکه هم‌اکنون از نظر هرم ارزش‌های اقتصادی در کشور، سهم نفت ۴ درصد، کشاورزی ۵ درصد، تولید و صنعت ۲۱ درصد و خدمات حدود ۷۰ درصد را تشکیل می‌دهد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه باید هرم ارزش‌های اقتصادی در کشور دستخوش تغییراتی شود، اظهار داشت: به عبارت دیگر در صورت لغو تحریم‌ها باید کشور به سمت مدیریت توسعه، مدیریت تولید محصول و در نهایت مدیریت بهره‌برداری و تجهیزات پیش برود.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی حدود ۷۰ درصد از کالا و تجهیزات مورد استفاده در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی کشور در داخل توسط سازندگان و صنعتگران داخلی قابلیت ساخت و عرضه را دارد، بیان کرد: هم‌اکنون از ظرفیت ساخت داخل به طور کامل استفاده نمی‌شود به طوری که حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد ظرفیت سازندگان داخلی، خالی و بدون استفاده مانده است.

پدیدار در ادامه خواستار شکل‌گیری یک مرکز انتقال تکنولوژی در صنعت نفت کشور با محوریت منطقه آزاد کیش شد و افزود: هم‌اکنون ایران بزرگترین ذخایر گاز و سومین ذخیره بزرگ نفت خام جهان را در اختیار دارد که پایین بودن هزینه تولید نفت که کمتر از ۱۰ دلار به ازای هر بشکه برآورد می‌شود، دو مزیت طلایی برای توسعه صنعت نفت کشور به شمار می‌رود.

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با بیان اینکه تنها ایران و یک کشور دیگر در جهان از مزیت پایین بودن هزینه تولید نفت برخوردار هستند، تاکید کرد: از این رو باید مدیران و مسئولان وزارت نفت که از مزیت هزینه تولید پایین‌تری برخوردار هستند، استفاده بیشتر از ظرفیت سازندگان و صنعتگران داخلی را در طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت در دستور کار قرار دهند.