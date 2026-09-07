ضوابط جدید واردات خودروهای کارکرده ابلاغ شد+ فهرست تعرفه‌

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای اجرای تصمیمات کمیته ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو و بر اساس تصویب‌نامه شماره ۶۶۵۳۸/ت۶۱۶۸۷هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ هیئت محترم وزیران، به اطلاع می‌رساند:

۱. به‌منظور اجرای این رویه، وضعیت نمایندگی جدیدی با عنوان «واردات خودرو کارکرده از محل ماده (۱۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو» ایجاد شده است.

۲. کد تعرفه‌های مجاز و مشمول این رویه، در پیوست ارائه شده است.

۳. ثبت سفارش واردات خودرو توسط شرکت‌های واردکننده از محل این رویه، صرفاً با کارت بازرگانی فعال امکان‌پذیر است.

۴. ثبت سفارش در این رویه، صرفاً از محل تأمین ارز «از محل ارز خود» و «از محل ارز دیگران» امکان‌پذیر خواهد بود.

۵. ثبت سفارش خودرو توسط شرکت‌های واردکننده، منوط به اخذ تأییدیه تأمین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش از دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

۶. ثبت سفارش واردات خودرو توسط شرکت‌های واردکننده، صرفاً با نوع ارز «یورو» امکان‌پذیر است.

۷. سن خودروی مورد ثبت سفارش باید بیش از ۳ سال و کمتر از ۵ سال باشد. بر این اساس، در سال ۱۴۰۵ صرفاً واردات خودروهای دارای سال ساخت ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ مجاز است.

۸. مجوزهای فنی موردنیاز برای ثبت سفارش واردات خودرو توسط شرکت‌های واردکننده عبارت‌اند از:

* دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت

*سازمان حفاظت محیط زیست

۹. بررسی سیستمی سقف اعتباری و سهمیه در فرآیند ثبت سفارش واردات خودرو توسط شرکت‌های واردکننده انجام خواهد شد.

۱۰. افتتاح ثبت سفارش خودروهای کارکرده در چارچوب ضوابط مذکور، تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۳/۱۶، یعنی پایان اعتبار مصوبه یادشده، امکان‌پذیر خواهد بود.

برای مشاهده فهرست کد تعرفه‌های مجاز مشمول این رویه اینجا را کلیک کنید.