سلسله نشست های علمی «عصر گفت و گو» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست های علمی «عصر گفت و گو» در چهار جلسه با هدف بررسی و واکاوی جنبه های مختلف افکار عمومی در جامعه ایرانی برگزار می شود و تا پنجم بهمن ماه ادامه دارد.

اولین نشست از سلسله نشست های علمی عصر گفت و گو با موضوع «افکارسازی و افکارسوزی شبکه های اجتماعی مجازی» در تاریخ ۱۲ دی ماه و دومین نشست با موضوع «افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی مجازی تجربه ایرانی» با ارائه دکتر سید جواد میری‌ در تاریخ ۲۱ دی ماه برگزار شد.

نشست سوم این سلسله نشست ها روز ۲۸ دی ماه با موضوع «افکار عمومی جامعه ایرانی در آستانه انتخابات» برگزار می شود. سخنران این نشست مهندس عباس عبدی (پژوهشگر و محقق اجتماعی‌) است.

نشست آخر هم با موضوع «چرخش مطالعه و شبکه‌های اجتماعی مجازی از خواندن تا آموختن» برگزار می شود که سخنران آن دکتر محمدرضا جوادی یگانه، رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات است. این نشست پنجم بهمن ماه برگزار می شود.

همه نشست های نامبرده ساعت ۱۴ برگزار می شود.

علاقه مندان و فرهیختگان برای شرکت در این سلسله نشست ها می توانند به آدرس تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فخر رازی، خیابان شهدای ژاندارمری، شماره ۷۲، ساختمان شماره ۲ جهاد دانشگاهی، طبقه دوم، سالن شهید صبوری مراجعه کنند.