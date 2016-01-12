  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۳۱

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان:

برگزاری دوره های آموزشی گام موثری در کاهش طلاق است

برگزاری دوره های آموزشی گام موثری در کاهش طلاق است

بندرلنگه - مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان گفت: برگزاری دوره های آموزشی قبل از ازدواج، حین ازدواج و تا پنج سال اول زندگی می تواند گام موثری در کاهش طلاق در خانواده ها باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا یعقوب نژاد ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه تخصصی امور بانوان شهرستان بندرلنگه، عنوان کرد: با توجه به سیر صعودی طلاق و نقش مشاوره ، آموزش به خانواده ها بویژه برای زوجین در معرض طلاق داری اهمیت فراونی است و توجه به بهداشت روانی جامعه ، سلامت روانی فرد و خانواده از مهم ترین زیر ساخت های تشکیل شخصیت فرد است.

وی ارتقا سلامت بانوان را گامی برای توسعه و ارتقا شاخص های سلامت در استان دانست و افزود: در بروز آسیب های اجتماعی از جمله بی حجابی، فساد اخلاقی، اعتیاد زنان، طلاق و ... که امروز به عنوان آسیب های اجتماعی فرا روی زنان و دختران کشور مطرح می شود، سهم مردان کمتر از زنان نیست و باید با پرداختن به این موضوع به چاره اندیشی مناسب بپردازیم.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان بر ضرورت ایجاد مراکز مشاوره رسمی و تخصصی ازدواج و آگاه ‌سازی زنان از حقوق و وظایف آنها با هدف تحکیم بنیان خانواده تاکید کرد و بیان داشت: برگزاری دوره های آموزشی تحکیم خانواده برای مردان شاغل در دستگاه های اجرایی و تقویت احساس مسئولیت آنان در برابر خانواده برای پسران جوانی که در آستانه ازدواج قرار دارند، بسیار مهم است و برنامه ریزی مدون برای برگزاری دوره های آموزشی در قبل از ازدواج حین ازدواج و تا پنج سال اول زندگی می تواند گام موثری در کاهش طلاق در خانواده های امروزی باشد.

یعقوب نژاد با اشاره به مطالبات حوزه زنان و خانواده، تصریح کرد: مطالبات حل ‌نشده بانوان در دراز مدت جامعه را به مخاطرات زیادی مبتلا می‌کند اما در دولت تدبیر و امید روز به روز شاهد افزایش مشارکت همه جانبه زنان در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هستیم.

وی به سیاست‌گذاری دقیق در راستای افزایش مشارکت همه ‌جانبه بانوان در برنامه ‌ریزی‌های اجتماعی با حمایت از تشکل‌های زنان و تخصیص اعتبار برای افزایش مهارت بانوان اشاره کرد و اظهار داشت: افزایش حساسیت اجتماعی سیاسی زنان و اصلاحات فرهنگی در زمینه نگرش منفی و سنتی بانوان در صحنه‌های مختلف از جمله درخواست‌های ما در حوزه بانوان است که می تواند در کاهش آسیب های اجتماعی کمک شایانی داشته باشد.

بانوان هرمزگان در زمینه کارآفرینی و اشتغال موفق بوده اند

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان همچنین در بازید از تعاونی حوزه زنان و خانواده در شهرستان بندرلنگه، گفت: با وجود همه دغدغه‌ها، مشکلات و تحریم‌های اقتصادی در سال‌های گذشته بانوان در حوزه های اقتصادی و کارآفرینی موفق بوده اند.

وی اضافه کرد: یکی از راهکارهای موثر برای رشد و توسعه اقتصادی توجه به توانمند سازی زنان است که این موضوع با افزایش سهم مشارکت زنان در واگذاری مسئولیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محقق می شود.

یعقوب نژاد تصریح کرد: با توجه به اینکه در هر جامعه ای برای رسیدن به توسعه پایدار باید به ویژگی های فرهنگی، جامعه شناختی و زیست شناختی آن جامعه توجه داشت در حوزه توانمند سازی  زنان نیز باید شرایط و ظرفیت های جامعه و منطقه سنجیده شود و با توجه به فرهنگ هر جامعه و هر منطقه حتی نگاه ویژه صنعتی به آن را مدنظر قرار داد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان گفت: بسیاری از این محصولات قابلیت صادرات دارند و نباید عرضه آن‌ها را به استان، محدود کرد و با حمایت های لازم در استفاده از تسهیلات و سود کم که بخشی از آن تاکنون اجرایی شده است، می‌توان بسیاری از مشکلات این افراد را حل کرد.

وی در خصوص بازار فروش محصولات زنان،  گفت: در تلاش هستیم از طریق شهرداری‌ها، مراکزی را در شهرها به فروش محصولات بانوان در هرمزگان اختصاص دهیم.

کد مطلب 3023389

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها