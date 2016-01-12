برگزاری دوره های آموزشی گام موثری در کاهش طلاق است

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا یعقوب نژاد ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه تخصصی امور بانوان شهرستان بندرلنگه، عنوان کرد: با توجه به سیر صعودی طلاق و نقش مشاوره ، آموزش به خانواده ها بویژه برای زوجین در معرض طلاق داری اهمیت فراونی است و توجه به بهداشت روانی جامعه ، سلامت روانی فرد و خانواده از مهم ترین زیر ساخت های تشکیل شخصیت فرد است.

وی ارتقا سلامت بانوان را گامی برای توسعه و ارتقا شاخص های سلامت در استان دانست و افزود: در بروز آسیب های اجتماعی از جمله بی حجابی، فساد اخلاقی، اعتیاد زنان، طلاق و ... که امروز به عنوان آسیب های اجتماعی فرا روی زنان و دختران کشور مطرح می شود، سهم مردان کمتر از زنان نیست و باید با پرداختن به این موضوع به چاره اندیشی مناسب بپردازیم.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان بر ضرورت ایجاد مراکز مشاوره رسمی و تخصصی ازدواج و آگاه ‌سازی زنان از حقوق و وظایف آنها با هدف تحکیم بنیان خانواده تاکید کرد و بیان داشت: برگزاری دوره های آموزشی تحکیم خانواده برای مردان شاغل در دستگاه های اجرایی و تقویت احساس مسئولیت آنان در برابر خانواده برای پسران جوانی که در آستانه ازدواج قرار دارند، بسیار مهم است و برنامه ریزی مدون برای برگزاری دوره های آموزشی در قبل از ازدواج حین ازدواج و تا پنج سال اول زندگی می تواند گام موثری در کاهش طلاق در خانواده های امروزی باشد.

یعقوب نژاد با اشاره به مطالبات حوزه زنان و خانواده، تصریح کرد: مطالبات حل ‌نشده بانوان در دراز مدت جامعه را به مخاطرات زیادی مبتلا می‌کند اما در دولت تدبیر و امید روز به روز شاهد افزایش مشارکت همه جانبه زنان در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هستیم.

وی به سیاست‌گذاری دقیق در راستای افزایش مشارکت همه ‌جانبه بانوان در برنامه ‌ریزی‌های اجتماعی با حمایت از تشکل‌های زنان و تخصیص اعتبار برای افزایش مهارت بانوان اشاره کرد و اظهار داشت: افزایش حساسیت اجتماعی سیاسی زنان و اصلاحات فرهنگی در زمینه نگرش منفی و سنتی بانوان در صحنه‌های مختلف از جمله درخواست‌های ما در حوزه بانوان است که می تواند در کاهش آسیب های اجتماعی کمک شایانی داشته باشد.

بانوان هرمزگان در زمینه کارآفرینی و اشتغال موفق بوده اند

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان همچنین در بازید از تعاونی حوزه زنان و خانواده در شهرستان بندرلنگه، گفت: با وجود همه دغدغه‌ها، مشکلات و تحریم‌های اقتصادی در سال‌های گذشته بانوان در حوزه های اقتصادی و کارآفرینی موفق بوده اند.

وی اضافه کرد: یکی از راهکارهای موثر برای رشد و توسعه اقتصادی توجه به توانمند سازی زنان است که این موضوع با افزایش سهم مشارکت زنان در واگذاری مسئولیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محقق می شود.

یعقوب نژاد تصریح کرد: با توجه به اینکه در هر جامعه ای برای رسیدن به توسعه پایدار باید به ویژگی های فرهنگی، جامعه شناختی و زیست شناختی آن جامعه توجه داشت در حوزه توانمند سازی زنان نیز باید شرایط و ظرفیت های جامعه و منطقه سنجیده شود و با توجه به فرهنگ هر جامعه و هر منطقه حتی نگاه ویژه صنعتی به آن را مدنظر قرار داد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان گفت: بسیاری از این محصولات قابلیت صادرات دارند و نباید عرضه آن‌ها را به استان، محدود کرد و با حمایت های لازم در استفاده از تسهیلات و سود کم که بخشی از آن تاکنون اجرایی شده است، می‌توان بسیاری از مشکلات این افراد را حل کرد.

وی در خصوص بازار فروش محصولات زنان، گفت: در تلاش هستیم از طریق شهرداری‌ها، مراکزی را در شهرها به فروش محصولات بانوان در هرمزگان اختصاص دهیم.