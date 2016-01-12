به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور پیامی درگذشت حجت‌الاسلام آقای حاج شیخ عبدالجواد غرویان را تسلیت گفتند.

متن پیام تسلیت رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

درگذشت عالم پرهیزگار جناب حجةالاسلام آقای حاج شیخ عبدالجواد غرویان رحمةالله‌علیه را که سالیان متمادی در جایگاه امامت جمعه‌ی نیشابور خدمات با ارزشی نمودند، به مردم انقلابی و مؤمن آن شهرستان و به‌طور ویژه به خاندان گرامی و بازماندگان و نیز دوستان و ارادتمندان ایشان تسلیت عرض میکنم و رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان مسألت مینمایم.

سیّدعلی خامنه‌ای

۲۲ دی ماه ۱۳۹۴ »