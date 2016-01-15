سیاست جدید اشتغالی دولت/ مشاغل خانگی پایداری ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا کارگر گفت: در قالب طرح شبکه سازی و ایجاد اشتغال پایدار، افراد توانمند در زمینه های مدیریتی و کارآفرینی شناسایی می شوند و تسهیلات در اختیار آنها قرار می گیرد و در مراحل بعدی بر اجرای طرح نیز نظارت می شود.

مدیر کل دفتر توسعه اشتغال و سیاستگذاری وزارت تعاون، کار و رفاه با اشاره به اینکه مشاغل خانگی و انفرادی پایداری زیادی ندارند، اظهارداشت: سیاست جدید دولت حرکت به سمت شبکه سازی و ایجاد اشتغال پایدار است.

وی با بیان اینکه هدایت منابع به سمت اشتغال زایی پایدار یکی از رویکردهای مهم دولت یازدهم است افزود: دولت هیچ محدودیت و سقفی برای پرداخت تسهیلات به طرح های کارآفرینی ندارد. در صورت عدم توانایی استان در تامین تسهیلات این طرح‌ها از طریق وزارت کار مورد حمایت قرار می گیرد.

این مقام مسئول در وزارت کار کارگروه اشتغال در شهرستان‌ها را بهترین محل برای شناسایی ظرفیت‌ها و هدایت اشتغال زایی خواند و بیان داشت: در این کارگروه طرح‌های ارائه شده باید از همه زمینه ها مورد بررسی قرار گیرد و در صورت توجیه پذیر بودن و اشتغال زایی پایدار، مورد پیگیری جدی برای دریافت تسهیلات قرار گیرد.

کارگر با اشاره به اینکه ایران جزو ۳۰ کشور دنیاست که چتر حمایتی قوی در حمایت از اقشار پایین و آسیب پذیر جامعه دارد، خواستار تعامل و همکاری نزدیک دستگاه های حمایتی در جهت ارائه خدمات مطلوب‌تر و بیشتر شد.