پرداخت بیش از ۹میلیارد ریال تسهیلات به مددجویان کمیته امدادنهاوند

علی کاویانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا پایان آذرماه امسال تعداد ۴۲۶ فقره وام در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه و اشتغال بااعتباری افزون ‌بر ۹ میلیارد و ۵۷۴ میلیون ریال به مددجویان تحت پوشش به این نهاد پرداخت‌شده است.

وی افزود: از این تعداد ۳ میلیارد و ۷۷۸ میلیون ریال آن وام قرض‌الحسنه در قالب ۳۳۱ فقره و تسهیلات اشتغال نیز در قالب ۹۵ فقره بااعتبار ۵ میلیارد و ۷۹۶ میلیون ریال به مددجویان پرداخت‌شده است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان نهاوند بابیان اینکه از مهم‌ترین طرح‌های کمیته امداد در راستای توانمند‌سازی محرومان اعطای وام به‌صورت قرض‌الحسنه با کمترین سود است، گفت: اعطای تسهیلات به مددجویان باید منتهی به اشتغال آن‌ها شود.

کاویانی اضافه کرد: متقاضیان اشتغال و خودکفایی می‌توانند برای دریافت وام از کمیته امداد با در دست داشتن درخواست کتبی، تصویر گواهی فنی و حرفه‌ای یا پروانه کسب، تصویر کپی شناسنامه متقاضی و افراد تحت تکفل و تکمیل برگه‌های مربوطه در محل ثبت‌نام اقدام کنند.

وی گفت: آموزش مددجویان در مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، هنرهای دستی و همچنین فروش تولیدات مددجویان ازجمله اقدامات این نهاد در جهت پیش برد اهداف و ایجاد اشتغال آن‌ها است.