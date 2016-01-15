اتحادیه اروپا تعویق تحریم های ایران را تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اتحادیه اروپا این اقدام را در راستای رفع کامل تحریم ها بعد از انتشار گزارش نهایی آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام داده است.

گفته می شود که امروز جمعه آژانس گزارش خود درباره ایران و عمل به تعهدات تعیین شده در برجام از سوی تهران را منتشر می کند و بعد از آن با لغو تحریم های ایران از سوی آمریکا و اروپا اجرای برجام آغاز می شود.

بر اساس این گزارش، کمیسیون اروپا تعویق تحریم های ایران را تا تاریخ ۲۸ ژانویه تمدید کرده و اعلام داشت که بدین ترتیب آمادگی برای اجرای توافق هسته ای بیشتر می شود.