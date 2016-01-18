زنان شهیده خراسان شمالی به عنوان الگوی زنان معرفی شوند

مهردخت قوپرانلو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری کنگره سه هزار شهید خراسان شمالی در مهرماه سال آینده افزود: در این راستا کمیته کنگره زنان شهیده استان نیز برگزار شد.
وی تصریح کرد: خراسان شمالی در دوران دفاع مقدس پنج زن شهیده تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.
قوپرانلو گفت: یادوارههای شهدا تنها با تاکید بر آموزش و پیروی نسل جوان و نوجوان امروزی از راه شهدای انقلاب اسلامی در راستای حفظ ارزشها برگزار می شود.
وی اظهار کرد: امروز دشمنان با برنامهها و اهداف مخرب خود سعی در از بین بردن یاد شهدا از اذهان مردم دارد که باید با اجرای اقدامات موثر این باور و تفکر از اذهان حذف شود.
قوپرانلو گفت: برگزاری کنگرهها و یادوارههای شهدا میتواند گوشهای از ظرفیتها و معنویت شهدا را در فضاهای مختلف جامعه اشاعه دهد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان شمالی افزود: خوشبختانه استانداری تاکنون برنامهها و یادوارههای مختلفی در راستای گرامیداشت شهدا به ویژه زنان شهیده استان برگزار کرده است.
قوپرانلو گفت: اجرای دوره آموزشی تربیت مربی عفاف و حجاب، اجرای طرح تربیتی بهشت خانواده با رویکرد نقش تربیتی مادران شهدا، تهیه بانک اطلاعات شهدای زن و ایثارگر استان، چاپ کتاب، زندگینامه و خاطرات شهدای زن استان و... از جمله برنامهها و اقدامات کمیته بانوان در این زمینه است.
وی ساخت مستند زندگی شهدای زن خراسان شمالی، اجرای همایشهای متنوع با موضوعات زن و دفاع مقدس، ساخت انیمیشن، کلیپ و نماهنگ با موضوع زن و دفاع مقدس، اجرای طرح تحقیقی پژوهشی با موضوعات نقش خانوادههای شهدا و ... را از دیگر برنامههای کمیته بانوان در کنگره شهدای استان عنوان کرد.
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