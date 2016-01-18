دوره ائتلاف هوایی به سر آمده؛ نیروی زمینی به میدان بیاید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کانادا قرار است امسال (۲۰۱۶) جنگنده های خود را از ائتلاف هوایی مبارزه با داعش در عراق و سوریه خارج کند.

این درحالی است که «هارجیت ساجان» وزیر دفاع هندی الاصل کانادا در بیان یکی از علل ناکارآمدی این ائتلاف در مصاحبه با شبکه رادیویی «سی بی سی» عنوان داشت که در مبارزه با داعش باید استفاده از نیروی زمینی و نه حملات هوایی در اولویت قرار بگیرد.

وی در این باره گفت: البته که آنها (نیروهای ائتلاف) خواستار تداوم حضور جنگنده های سی اف ۱۸ کانادا هستند. با این حال باید بگویم که ائتلاف هوایی پاسخگوی شرایط موجود نخواهد بود.

ساجان ادامه داد: بحث بر سر این است که چطور می توان اهداف بیشتری را نشانه گرفت. در حال حاضر، جنگ در نقطه ای است که باید هدف خود را مشخص و پیدا کنید و ضمنا از قدرت عمل بر روی زمین هم برخوردار باشید.

با این حال، وی به سرعت این مسئله را که نیروهای کانادایی به تنهایی می توانند از پس این مشکل بربیاند رد کرد و مجددا به همان راهکار قدیمی مشاوره و کمک روی آورد.

ساجان در این باره مدعی شد: ایستادگی در برابر داعش با مشارکت کردها و اعراب عراقی میسر می شود. ما در افغانستان هم شیوه آموزشی را در پیش گرفتیم و بعد به تدریج از آنجا خارج شدیم.

وی در نهایت گفت که ارتش کانادا باید بر روی وظیفه دیگری در داخل خاک این کشور تمرکز کند و آن ترغیب زنان و اقلیت ها به مشارکت در ارتش است.