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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۸:۴۵

مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان شمالی عنوان کرد:

تلاش صندوق کارآفرینی امید خراسان شمالی برای ایجاد اشتغال

تلاش صندوق کارآفرینی امید خراسان شمالی برای ایجاد اشتغال

بجنورد - مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان شمالی با اشاره به تلاش های صورت گرفته در راستای ایجاد اشتغال، از پرداخت تسهیلات ۱۰۳ میلیارد ریالی در این استان خبرداد.

امین خوشقامت در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: از ابتدای امسال ۱۰۳ میلیارد ریال تسهیلات در بخش‌های مختلف مشاغل خانگی، خود اشتغالی، کارفرمایی و پشتیبانی برند در خراسان شمالی از سوی صندوق کارآفرینی امید پرداخت شده است.

وی گفت: میزان تسهیلات پرداختی از سوی این صندوق در بخش مشاغل خانگی ۲۴۱ فقره با ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بوده است.

خوشقامت افزود: همچنین در حوزه خود اشتغالی نیز۸۴ میلیارد و۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات به ۴۲۷ فقره پرداخت شده است.

وی اظهار کرد: این در حالی است که در این مدت ۵۸ فقره در حوزه کارفرمایی و پشتیبانی از برند از۳۰ میلیارد ریال تسهیلات این صندوق در استان بهره‌امند شدند.

به گفته خوشقامت در حوزه ازدواج نیز ۳۵ میلیارد ریال تسهیلات به یک هزار و ۱۷۲ زوج متقاضی پرداخت شده است.

وی در خصوص اقدامات و فعالیت‌های صندوق کارآفرینی امید توضیخاتی داد و افزود: این صندوق از جمله ارگان‌هایی است که در زمینه اشتغال فعالیت‌های خوبی ارائه کرده است و افرادی که گرایش به سمت اشتغال فردی دارند را به سمت کارآفرینی سوق داده است.

خوشقامت گفت: اگر شهروندان از اشتغال فردی خارج و به سمت اشتغال گروهی گرایش پیدا کنند یقینا وضعیت اشتغال رشد و شاهد کاهش بیکاری بین افراد جامعه و استان خواهیم بود.

مدیرصندوق کارآفرینی امید خراسان شمالی اظهار کرد: حمایت از برندهای معتبر داخلی از مهم‌ترین برنامه‌های این صندوق است.

کد مطلب 3027400

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