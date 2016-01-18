تلاش صندوق کارآفرینی امید خراسان شمالی برای ایجاد اشتغال

امین خوشقامت در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: از ابتدای امسال ۱۰۳ میلیارد ریال تسهیلات در بخش‌های مختلف مشاغل خانگی، خود اشتغالی، کارفرمایی و پشتیبانی برند در خراسان شمالی از سوی صندوق کارآفرینی امید پرداخت شده است.

وی گفت: میزان تسهیلات پرداختی از سوی این صندوق در بخش مشاغل خانگی ۲۴۱ فقره با ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بوده است.

خوشقامت افزود: همچنین در حوزه خود اشتغالی نیز۸۴ میلیارد و۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات به ۴۲۷ فقره پرداخت شده است.

وی اظهار کرد: این در حالی است که در این مدت ۵۸ فقره در حوزه کارفرمایی و پشتیبانی از برند از۳۰ میلیارد ریال تسهیلات این صندوق در استان بهره‌امند شدند.

به گفته خوشقامت در حوزه ازدواج نیز ۳۵ میلیارد ریال تسهیلات به یک هزار و ۱۷۲ زوج متقاضی پرداخت شده است.

وی در خصوص اقدامات و فعالیت‌های صندوق کارآفرینی امید توضیخاتی داد و افزود: این صندوق از جمله ارگان‌هایی است که در زمینه اشتغال فعالیت‌های خوبی ارائه کرده است و افرادی که گرایش به سمت اشتغال فردی دارند را به سمت کارآفرینی سوق داده است.

خوشقامت گفت: اگر شهروندان از اشتغال فردی خارج و به سمت اشتغال گروهی گرایش پیدا کنند یقینا وضعیت اشتغال رشد و شاهد کاهش بیکاری بین افراد جامعه و استان خواهیم بود.

مدیرصندوق کارآفرینی امید خراسان شمالی اظهار کرد: حمایت از برندهای معتبر داخلی از مهم‌ترین برنامه‌های این صندوق است.