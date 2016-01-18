«امکانش بود با هم یک قهوه بخورند؟» در بازار کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه داستان «امکانش بود با هم يک قهوه بخورند؟» روایت داستان آدم‌هايي است که در همين نزديکي هستند، شايد در همسايگي‌مان يا در خياباني که هر روز از آن مي‌گذريم.

آدم‌هايي که در حصار شهري‌گري و مناسبات جامعه، ميان سنّت و مدرنيته دست و پا مي‌زنند و دغدغه‌هايشان، همان دلمشغولي‌هاي هميشگي آدمي است. حتي اگر در شهر هم نباشند ضرب‌آهنگ گيج و ناموزون شهری گری و مناسبات نامتوازنش گريبانشان را گرفته است. آدم‌های تنهای دنيايی که مي‌خواهد همه‌شان را در يک قالب بريزد. با همه ترديدها و پنهان‌کاری‌هايشان.

کتاب «امکانش بود با هم یک قهوه بخورند؟» در ۱۰۰ صفحۀ قطع رقعی با قیمت ۱۱۰۰۰ تومان از سوی انتشارات انجمن قلم ایرانیان امروز منتشر و در اختیار علاقه‌مندان کتاب قرار گرفته است.

علاقه‌مندان می‌توانند این کتاب را از طریق فروشگاه کتاب انجمن قلم ایران به نشانی: تهران– خیابان سیدجمال‌الدین اسدآبادی- بالاتر از میدان سیدجمال‌الدین اسدآبادی- بین کوچه های ۴۴ و ۴۶- شماره ۳۵۸ خریداری کنند.