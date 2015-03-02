۱۰۰ هزار هکتار از اراضی استان قزوین در معرض بیابان شدن است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر اسداللهی به مناسبت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری یکشنبه شب در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت: دنیای امروز در حوزه منابع طبیعی با چالش های جدی روبروست و هیچ کشوری از این دایره مصون نیست و هر کاری کنیم آسیب و سودش به همه می رسد لذا باید در صیانت از منابع طبیعی همه احساس مسئولیت کنند و آن را مهم بدانند.

اسداللهی بیان کرد: دنیا با تغییرات اقلیمی مواجه است و کشور ایران هم چون در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد و بحران آب نیز آن را تهدید می کند شاهد افزایش بیابان و فرسایش خاک هستیم که باید برای آن چاره کنیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین تصریح کرد: انتشار آلودگی آب و خاک و هوا و گاز گلخانه ای از مشکلاتی است که نیازمند تدبیر است و فرسایش خاک در شرایط کنونی در جهان حدود ۸.۵ تن، در ایران ۲۴ تن و در استان قزوین ۱۲ تا ۱۴تن است که سالانه حداقل ۱۰۰ میلیون تن رسوب پشت سدها جمع می شود.

۲۸ هزار هکتار جنگل و ۸۵۰ هزار هکتار مرتع در استان قزوین

وی افزود: در حوزه جنگل ها در جهان از هشت میلیارد هکتار به چهار میلیارد هکتار رسیده و در ایران ۱۴ میلیون هکتار جنگل کاری داریم و در استان ۲۸ هزار هکتار جنگل حفاظت شده وجود دارد.

این مسئول اظهارداشت: خوشبختانه سطح جنگل های استان در طول ۲۰ سال گذشته ثابت مانده و ۸۵۰ هزار هکتار مرتع نیز در استان وجود دارد.

وی بیان کرد: در جهان یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون هکتار بیابان، در ایران ۳۲ میلیون هکتار و در استان ۳۰ هزار هکتار بیابان داریم که پنج هزار هکتار آن تثبیت شده است.

این مسئول گفت:در حوزه آب هم متاسفانه وضعیت خوبی نداریم و بارشها درکشور یک سوم دنیاست و با میانگین ۲۳ میلیمتر بارندگی تبخیرها سه برابر دنیاست و با توجه به این که ۷۰ درصد منابع آبی پرت شده و هدر می رود و با یک میلیون هکتار اراضی شوره زار شرایط مناسب نیست.

255 شهر کشور و تمامی ۲۴ شهر استان قزوین در معرض سیل

وی اضافه کرد: در حال حاضر در کشور ۲۵۵ شهر و در استان همه شهرها در معرض سیل قرار دارند و تنها با صیانت از منابع طبیعی می توان به توسعه پایدار رسید.

اسداللهی اظهارداشت: در حوزه آبخیزداری غفلت شده و با فراسیش خاک و تداوم روند کنونی مشکلات آینده بیشتر خواهد شد.

وی بیان کرد: در شرایطی که سد نهب در استان در دست ساخت است اگر آبخیزداری انجام نشود شاهد انباشت رسوب در پشت این سد خواهیم بود لذا از امروز باید به فکر باشیم و در زمینه طرح های عمرانی و جاده سازی هم به تخریب محیط زیست توجه کنیم تا رودخامه ها و منابع طبیعی تخریب نشود.

رانش زمین در هشت هزار نقطه استان

اسداللهی گفت: اگر تعادل طبیعت را بر هم بزنیم و توسعه صنعتی را بدون توجه به منابطع طبیعی صورت دهیم باید منتظر پیامدهای ناکگوار آن باشیم و امروز در هشت هزار نقطه زمین خطر رانش زمین قرار دارد که باید با کمک رسانه ها مردم را حساس کنیم تا به منابع طبیعی اهمیت دهند و نگذارند به راحتی دچار تخریب شود.

صدور رای دادگاه در ۴۴۷ پرونده به نفع دولت

این مسئول گفت: در سال جاری ۴۴۷ فقره رای در دادگاهها به نفع دولت صادر شده و ۱۰۶ رای نیز علیه اداره منابع طبیعی صادر شده است.

وی اضافه کرد: در ۱۱۴ فقره پرونده به مساحت ۷۹ هزار هکتار هم اعتراض شده که که ۲۳۰۰ هکتار از اعتراضات پذیرفته شده و حق به مردم داده شده و مالکیت عمومی پذیرفته شده است و در ۷۶ هزار هکتار هم از اراضی ملی با این آراء حفظ شده است.

اسداللهی گفت: در بخش تخریب اراضی ملی هم امسال ۱۳۷ فقره پرونده به مساحت ۹۸۱ هکتار برای متخلفان در استان تشکیل شد که ۵۵ فقره پرونده رفع تصرف شد که وسعت آن ۱۳۲ هکتار است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین یادآورشد: با هماهنگی دستگاه قضایی استان ۹۸۲ فقره پرونده در دست بررسی است.

پروژه پردیسبان به حریم منابع طبیعی تجاوز کرده است

وی افزود: پروژه پردیسبان از سوی راه و شهزسزی زمین گرفته اما با بررسی ها مشخص شده در ۱.۸ هکتار از اراضی ملی تجاوز کرده که با تشکیل پرونده در حال رفع تصرف هستیم.

تهیه کاداستر منابع طبیعی استان قزوین

اسداللهی در ادامه در خصوص اجرای طرح کاداستر هم گفت: به منظور حلی بسیاری از اختلافات دولت با مردم تهیه نقشه کاداستر منابع طبیعی انجام شده که ۶۰ هزار هکتار از اراضی دارای نقشه شده و ۲۲ هزار هکتار دارای ند تک برگی شده است.

وی اعتبارات این اداره را محدود ذکر کرد و اظهارداشت: امسال اعتبارات تملک دارایی استان در منابع طبیعی دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان برای اجرای طرح ها بود که سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان هم اعتبار ملی داشتیم که ۴۷ درصد آن تخصیص داده شد که برای اجرای همه برنامه ها کافی نبود.

این مسئول گفت: کل اعتبارات این اداره ۵.۵ میلیارد تومان است که حداقل باید دو تا سه برابر شود و به ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان برسد تا بتوانیم برنامه ها را عملیاتی کنیم.

اسداللهی اظهارداشت: ۱۸۰ هکتار از اراضی ذو. ستای هیر جنگل کاری شده که اجرای آن ۱۸۰ میلیون تومان هزینه داشته است و کپه کاری در سطح ۱۳۰ هکتار و نهال کاری در ۲۲۵ هکتار، از دیگر کارهای این اداره است.

طرح ترسیب کربن در استان قزوین

علی اکبر اسداللهی در ادامه از اجرای طرح ترسیب کربن در ۱۸ استات کشور از جمله قزوین خبرداد و یادآورد: به منظور توانمندسازی جوامع محلی، وابستگی مردم به مراتع طبیعی این طرح برای تقویت پوشش گیاهی منطقه در استان اجرا می شود.

وی اضافه کرد: ترسیب کربن به جذب دی اکسید کربن اضافی جو توسط اندام های هوایی و زیرزمینی گیاهان مرتعی به منظور کاهش اثرات سوء پدیده گرمایش زمین، که ۶۰ درصد گرمای زمین را بخاطر کنترل نشدن دی اکسید کربن می دانند، ترسیب کربن گفته می شود.

وی اضافه کرد: اجرای این طرح در جوامع روستایی ۱۸ استان کشور آغاز شده و در استان قزوین نیز با موافقت استانداری قرار است در آینده نزدیک اجرایی شود که منطقه پیش بینی شده برای اجرای این طرح نیز جنوب شهرستان آبیک است.

اسداللهی اظهار امیدواری کرد با اجرای این طرح بتوان پوشش گیاهی را به عرصه های طبیعی و روستایی کشور بازگردانده و شرایط معیشتی و اشتغال روستاییان را ارتقاء بخشید.

۱۰۰ هزار هکتار از اراضی استان قزوین در آستانه بیابانی شدن

اسداللهی گفت: متاسفانه حدود ۱۰۰ هزار هکتار از محدوده روستای شاهین تپه در شهرستان آبیک تا فتح آباد در جنوب این شهرستان که فاقد پوشش گیاهی است در آستانه بیابان شدن است که تهدید منطقه نلقی می شود که اگر نتوانیم مدیریت کنیم در آینده با بحران توسعه بیابانها در استان روبرو خواهیم شد.

وی اضافه کرد: باید برای این منطقه الگوی کشت ارائه کنیم تا بتوان از توسعه بیابان در این محدوده جلوگیری کرد که با فعالیتهای آبخیزداری و کاشت نهال و توسعه پوشش گیاهی باید بسرعت اقدام کنیم.

این مسئول از تشکیل شرکت های تعاونی هم اعلام حمایت کرد و گفت: باید معیشت مردم را با زمین گره بزنیم تا از آن صیانت کنند لذا از نشکیل شرکت های تعاونی برای اجرای طرح های اقتصادی مانند کاشت گیاهان دارویی در الموت حمایت می کنیم که امیدواریم ۲۲ هزار بهره بردار در قاتلب این تعاونی ها ساماندهی شوند.

وی اجرای پارک جنگلی به مساحت ۸۰ هکتار در ابیک، جنگل کاری در ۱۸۰ هکتار از راضی در الموت، درختکاری در آوج، جشن درختکاری در تاکستان، بوئین زهرا، البرز، قزوین و سایر شهرستان های استان را از برنامه های روز در استان ذکر کرد.