تیم ۱۱۶ شهید صفوی قزوین قهرمان مسابقات فوتسال نیروی زمینی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه فینال و رده بندی فوتسال قهرمانی منطقه شمالغرب نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور فرمانده قرارگاه عملیاتی لشگر ۱۶ زرهی امیر عبدالرضا شهری و سرهنگ فلاحی فرمانده تیپ ۱۱۶ شهید صفوی قزوین و جمعی از مسئولان کشوری و لشگری صبح دوشنبه در سالن شماره یک هلال احمر قزوین برگزار شد.

این دوره از مسابقات که از روز جمعه ۲۵ دی ماه با شرکت ۷ تیم از منطقه شمالغرب نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران شامل تیم های قرارگاه شمالغرب نزاجا، ۲۶۴ سلماس، ۲۱۶ زنجان، ۴۳۳ مهندسی رزمی، ۴۱ ارومیه، ۱۲۱ تبریز به میزبانی تیم تیپ ۱۱۶ شهید صفوی قزوین آغاز شده بود امروز با قهرمانی تیم میزبان به پایان رسید.

در فینال این مسابقات، تیم ۱۱۶ قزوین توانست با نتیجه ۳ بر ۲ تیم قرارگاه شمالغرب نزاجا را از پیش رو بردارد و با اقتدار و بدون شکست قهرمان این دوره از رقابت ها شود.

بازی های رده بندی نیز بین تیم های ۱۲۱ تبریز و ۲۶۴ سلماس برگزار شد که در پایان تیم ۲۶۴ سلماس موفق شد با نتیجه ۳ بر ۱ تیم ۱۲۱ تبریز را شکست دهد و به مقام سوم این دوره از رقابت ها دست یابد.

تیم ۱۲۱ تبریز نیز با کمترین کارت قرمز و زرد به عنوان تیم اخلاق این دوره از مسابقات شناخته شد.

فرمانده تیپ ۱۱۶ شهید صفوی قزوین در حاشیه این مسابقات هدف از برگزاری مسابقات ورزشی را ارتقاء آمادگی جسمانی کارکنان دانست و افزود: ارتقاء آمادگی جسمانی کارکنان یکی از مولفه های مهم و اساسی در ارزیابی یگان های رزمی است.

سرهنگ فلاحی تشریح کرد: اجرای برنامه ها و مسابقات ورزشی علاوه بر تقویت حس وحدت، اتحاد و همبستگی سبب ارتقاء حس رقابت و همکاری بین یگان ها و کارکنان خواهد شد.

وی یادآور شد: تیپ ۱۱۶ شهید صفوی قزوین علاوه بر حضور در مسابقات منطقه ای و سراسری نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران برنامه های مدون ورزشی برابر تقویم داخلی انجام می دهد و امیدواریم با گسترش فرهنگ ورزشی در بین کارکنان پایور و وظیفه بتوانیم در راستای اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گام های موثر و تاثیر گذاری برداریم.

در پایان مراسم، به تیم های اول تا سوم و تیم اخلاق این مسابقات جام قهرمانی و جوایزی اهدا شد.

گفتنی است: تیم ۱۱۶ قزوین و قرارگاه شمالغرب نزاجا توانستند جواز حضور در مرحله سراسری مسابقات فوتسال قهرمانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران که دهم بهمن ماه سال جاری در اصفهان برگزار خواهد شد را کسب کنند.