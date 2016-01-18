غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در جلسه امروز دوشنبه ۲۸ دی ماه شورای صنفی نمایش، قرارداد فیلم سینمایی «من سالوادور نیستم» به کارگردانی منوچهر هادی در گروه سینمایی ماندانا بسته شد.

وی ادامه داد: فیلم سینمایی «نزدیک تر» به کارگردانی مصطفی احمدی بعد از فیلم سینمایی «خبر خاصی نیست» به کارگردانی مصطفی شایسته در گروه سینمایی کوروش اکران می شود. همچنین فیلم سینمایی «وروجک ها» فرزاد اژدری از چهارشنبه ۳۰ دی ماه به جای فیلم سینمایی «شکاف» به کارگردانی کیارش اسدی زاده در گروه سینمایی «ماندانا» اکران می شود. فیلم سینمایی «شکاف» نیز در گروه سینمایی آزاد به اکران خود ادامه می دهد.

غلامرضا فرجی در پایان گفت: همچنین فیلم سینمایی «بیداری» به کارگردانی فرزاد موتمن در یکی از سالن های اریکه ایرانیان و در گروه آزاد از روز از چهارشنبه ۳۰ دی ماه اکران می شود.