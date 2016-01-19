۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۰۱

نماینده بانه در نطق میان دستور:

مردم ازگفتاردرمانی خسته شده اند/پولهای آزادشده به مناطق آزادبیاید

نماینده مردم سقز و بانه با بیان اینکه مردم از گفتاردرمانی های دولت خسته شده اند، از دولت خواست سهم بیشتری از پولهای آزاد شده به مناطق محروم اختصاص دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، محسن بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در نطق میان دستور برجام را برکتی از خون شهدای هسته ای خواند و از تدبیر دولت مردان تشکر کرد.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم حضور حداکثری مردم در انتخابات گفت: از مردم کردستان می خواهم با حضور حداکثری در انتخابات، نشان دهند که کردستان پاره تن ایران است.

نماینده مردم سقز و بانه گفت: با آزادی پولهای بلوکه شده، دولت باید نگاه ویژه به مناطق محروم مخصوصاً کردستان عزیز و سقز و بانه داشته باشد.

وی ادامه داد: اکثر بازنشستگان امروز برای امرار معاش، دچار مشکل هستند و بیکاری فرزندان، ازدواج و تحصیل آنان برای آنها مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.

بیگلری تصریح کرد: صدای من، صدای مردمان کردی است که در نهایت سختی و نجابت، زندگی را سپری می کنند و به تدبیر دولت شما امیدوار هستند.

وی تصریح کرد: چرا دولت آمار واقعی در مورد بیکاری ارائه نمی دهد؟ و علی رغم افزایش بیکاری، دولت مدعی ایجاد اشتغال است.

نماینده سقز و بانه با تاکید بر اینکه مردم از گفتار درمانی خسته شده اند، گفت: سیستم بانکی انگیزه ای برای تزریق منابع مالی برای رونق تولید ندارد. مالیات نیز به حدی افزایش یافته که کسبه مجبور به ترک شغل هستند و در هر خانواده دو تا سه جوان تحصیل کرده بیکار وجود دارد.

وی با بیان اینکه ما در مقابل ملت ایران مسئول هستیم، گفت: آینده شغلی فارغ التحصیلات نامشخص است و این امر موجب ناامیدی جوانان شده است.

بیگلری ادامه داد: در آزمون دستگاه های اجرائی، سهم ناچیزی به کردستان اختصاص داده شده است و کاهش قیمت نفت، در کاهش سرمایه گذاری در کردستان تاثیرگذار بوده است.

وی راهکار حل مشکلات اقتصادی کردستان را تصویب لایحه ایجاد مناطق ویژه و آزاد اقتصادی خواند.

