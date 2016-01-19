مردم ازگفتاردرمانی خسته شده اند/پولهای آزادشده به مناطق آزادبیاید

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، محسن بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در نطق میان دستور برجام را برکتی از خون شهدای هسته ای خواند و از تدبیر دولت مردان تشکر کرد.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم حضور حداکثری مردم در انتخابات گفت: از مردم کردستان می خواهم با حضور حداکثری در انتخابات، نشان دهند که کردستان پاره تن ایران است.

نماینده مردم سقز و بانه گفت: با آزادی پولهای بلوکه شده، دولت باید نگاه ویژه به مناطق محروم مخصوصاً کردستان عزیز و سقز و بانه داشته باشد.

وی ادامه داد: اکثر بازنشستگان امروز برای امرار معاش، دچار مشکل هستند و بیکاری فرزندان، ازدواج و تحصیل آنان برای آنها مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.

بیگلری تصریح کرد: صدای من، صدای مردمان کردی است که در نهایت سختی و نجابت، زندگی را سپری می کنند و به تدبیر دولت شما امیدوار هستند.

وی تصریح کرد: چرا دولت آمار واقعی در مورد بیکاری ارائه نمی دهد؟ و علی رغم افزایش بیکاری، دولت مدعی ایجاد اشتغال است.

نماینده سقز و بانه با تاکید بر اینکه مردم از گفتار درمانی خسته شده اند، گفت: سیستم بانکی انگیزه ای برای تزریق منابع مالی برای رونق تولید ندارد. مالیات نیز به حدی افزایش یافته که کسبه مجبور به ترک شغل هستند و در هر خانواده دو تا سه جوان تحصیل کرده بیکار وجود دارد.

وی با بیان اینکه ما در مقابل ملت ایران مسئول هستیم، گفت: آینده شغلی فارغ التحصیلات نامشخص است و این امر موجب ناامیدی جوانان شده است.

بیگلری ادامه داد: در آزمون دستگاه های اجرائی، سهم ناچیزی به کردستان اختصاص داده شده است و کاهش قیمت نفت، در کاهش سرمایه گذاری در کردستان تاثیرگذار بوده است.

وی راهکار حل مشکلات اقتصادی کردستان را تصویب لایحه ایجاد مناطق ویژه و آزاد اقتصادی خواند.