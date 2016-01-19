هیات داوران بخش مستند جشنواره فیلم فجر ۳۴ معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا اصلانى، احمد ضابطى جهرمى، مهوش شيخ الاسلامى، معين كريم الدينى و امير تاجيک به عنوان اعضای هیات داوران بخش مستند سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم فجر معرفی شدند.

هیات انتخاب بخش مستند جشنواره فیلم فجر متشکل از محمدرضا اصلانی، مجید خالقی سروش، مرتضی شعبانی، آزاده بیزار گیتی، آرش لاهوتی اسامی ۱۱ فیلم راه یافته به این بخش رقابتی را بدین شرح اعلام کردند:

* A ۱۵۷ به کارگردانی بهروز نورانی پور

* آزادی به کارگردانی رضا فرهمند و کمیل سهیلی

*اهالی خیابان یکطرفه به کارگردانی مهدی باقری

*خوان بی خان به کارگردانی هادی معصوم دوست

*خاطرات خانه متروک به کارگردانی مهدی فارسی

*رویاهای دم صبح به کارگردانی مهرداد اسکویی

*زمناکو به کارگردانی مهدی قربانپور

*فصل هرس به کارگردانی لقمان خالدی

*کارنامه بنیاد کندی به کارگردانی محمد جعفری – آذر مهرابی

*مجتبی به کارگردانی محمد حسن دامن زن

*همراه با فرات به کارگردانی فرشاد اکتسابی

سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر از تاریخ ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه به دبیری محمد حیدری برگزار می شود.